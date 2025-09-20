Google desactiva el canal oficial de Maduro en YouTube

Credito: Web

20-09-25.-Google desactivó el canal oficial del mandatario Nicolás Maduro en YouTube, dónde acumulaba más de 233.000 seguidores, sin dar detalles sobre la razón.



Maduro utilizaba este canal para difundir mensajes institucionales, declaraciones oficiales y alocuciones de interés nacional e internacional.



Google es una de las marcas más valiosas del mundo debido a su dominio del mercado, recopilación de datos y ventajas tecnológicas en el campo de la inteligencia artificial. La empresa fue creada por Larry Page y Sergey Brin en 1998, pero actualmente es una filial de su empresa matriz, Alphabet Inc. desde la reorganización de la compañía en 2015. Page y Brin siguen siendo los principales accionistas y propietarios de Google a través de Alphabet.



Alphabet junto a Meta controlan el mercado de la publicidad digital a nivel internacional. Solo en 2022, capturaron juntos el 48,4% de todos los ingresos por publicidad digital de EE. UU. (28,8% para Google y 19,6 % para Meta), frente al 54,7% en su punto máximo en 2017 (34,7% para Google y 20,0% para Meta), números de Insider Intelligence.



Si bien no se ha confirmado el carácter político del cierre de la cuenta, tampoco puede descartarse.



Con información de teleSUR

Sumarium