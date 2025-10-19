La UE calificó la próxima reunión entre Trump y Putin en Hungría como “una pesadilla política” y “un insulto a Europa”

19-10-25.-La reunión prevista entre Donald Trump y Vladimir Putin en Budapest ha provocado una fuerte reacción en las instituciones europeas. Algunos funcionarios de la Unión Europea la han calificado como una “pesadilla política” e incluso un “insulto a Europa”, al considerar que se llevará a cabo dentro del territorio comunitario, pero sin participación formal de Bruselas ni de la OTAN.El lugar elegido no es casual. Hungría, miembro tanto de la UE como de la OTAN, mantiene desde hace años una relación más pragmática y cordial con Moscú que la mayoría de sus socios europeos. Esa posición intermedia convierte a Budapest en un punto de encuentro simbólicamente poderoso: está dentro del bloque occidental, pero abierto al diálogo con Rusia.Según el Kremlin, la elección de Hungría fue “por decisión mutua”, lo que sugiere que ambos líderes buscan un terreno neutral y políticamente significativo. Para Putin, reunirse en suelo europeo sin la mediación directa de Bruselas supone proyectar influencia y mostrar que Rusia conserva canales diplomáticos abiertos pese a las sanciones y el aislamiento político que enfrenta desde la guerra en Ucrania.Para Trump, el encuentro puede interpretarse como un movimiento estratégico dentro de su visión más amplia sobre la política internacional. Durante su presidencia y posteriormente, ha insistido en la necesidad de redefinir las relaciones entre Estados Unidos, Rusia y Europa, apostando por un enfoque más bilateral y menos dependiente de estructuras multilaterales. Su presencia en Budapest refuerza la idea de que busca mantener un papel activo en los grandes temas de la política mundial.Desde la perspectiva europea, sin embargo, la reunión genera incomodidad. En un momento de gran sensibilidad por la guerra en Ucrania y por la necesidad de cohesión entre los aliados occidentales, una cumbre entre Trump y Putin fuera del marco institucional puede percibirse como una señal de fractura o de falta de coordinación estratégica.Más allá de las lecturas políticas, el encuentro de Budapest refleja la complejidad del momento actual. El equilibrio de poder global está cambiando, y tanto Washington, Moscú como las capitales europeas buscan redefinir su papel en ese nuevo escenario. Que el diálogo entre Trump y Putin despierte polémica dentro de la UE no es casual: revela la tensión entre la necesidad de mantener principios firmes y la urgencia de explorar nuevas vías diplomáticas.En definitiva, la reunión podría tener consecuencias significativas para la geopolítica europea. Lo que algunos califican de “pesadilla política” podría, para otros, ser una oportunidad de reposicionar a Europa dentro de un contexto internacional cada vez más fragmentado. Lo cierto es que, con Trump y Putin en Budapest, el tablero político del continente volverá a moverse.