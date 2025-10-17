La postura antivacunas de EEUU responsable del aumento de sarampión en todo el continente, dicen los expertos

Brote de sarampión en varios países

17 de octubre de 2025.- Los gobiernos de América Latina están intensificando sus esfuerzos para vacunar a sus poblaciones contra el sarampión, ya que los brotes en América del Norte impulsan un aumento de 34 veces en el número de casos notificados en la región este año.



Los casos de sarampión han aumentado a nivel mundial, alcanzando su máximo en 25 años, debido a la baja cobertura de vacunación y a la difusión de información errónea sobre su seguridad. Sin embargo, existe una preocupación adicional en algunas partes de Latinoamérica por la desigualdad en el acceso a la atención médica y la preocupante situación en Estados Unidos, que enfrenta su peor brote de sarampión en décadas tras el cambio de política de vacunación liderado por el secretario de Salud de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr.



“La postura política de Estados Unidos en materia de salud y vacunación es indignante”, declaró Rosana Richtmann, infectóloga y coordinadora del comité de inmunización de la Sociedad Brasileña de Infectología. “Es un problema para nosotros”.



El sarampión se eliminó con éxito de las Américas en 2016 y nuevamente en 2024 , pero el continente ahora corre el riesgo de perder su estatus de libre de sarampión . Se han reportado 11,668 casos en 10 países de América del Norte y América Latina, según los últimos datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Más de la mitad de estos casos se encuentran en Estados Unidos y Canadá, con tres muertes en Estados Unidos y dos en Canadá hasta el momento.



México es el país más afectado de Latinoamérica, con más de 4.800 casos y 22 muertes , seguido de Bolivia con 354 casos. Otros países, como Brasil, Belice y Paraguay, lidian con unas pocas docenas de infecciones vinculadas a casos importados.



La preocupación por el elevado número de casos en Norteamérica ha llevado al Ministerio de Salud brasileño a centrarse más en esta enfermedad altamente contagiosa, con una campaña nacional de vacunación para niños y adolescentes lanzada en octubre. A los adultos que no recibieron la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) en su infancia también se les está ofreciendo la vacuna.



Brasil también cuenta con protocolos para responder con rapidez a casos individuales. Cuando una niña de nueve años dio positivo por sarampión el 7 de octubre en Várzea Grande, las autoridades sanitarias actuaron con rapidez. Enfermeras equipadas con equipo de protección visitaron la escuela de la niña y trabajaron con rapidez para implementar la vacunación en anillo, inoculando a todos los que habían estado en contacto con ella.



Los equipos de salud de la ciudad también han estado yendo de puerta en puerta para identificar a las personas no vacunadas y realizando campañas de vacunación en un centro comercial y en el aeropuerto internacional.



“Ahora, de repente, es más probable encontrarse con alguien con alguna enfermedad infecciosa [en Estados Unidos]. Visitas el país, regresas a casa con recuerdos, y también podrías regresar con sarampión”, dijo.



El primer caso de sarampión en México, en febrero, fue importado de Texas por un niño menonita no vacunado. Los primeros casos en Bolivia también se propagaron entre grupos de personas no vacunadas que vivían en asentamientos menonitas .



Daniel Salas, director ejecutivo del programa especial de inmunización integral de la OPS, dijo: “Tener comunidades muy unidas que a menudo son reacias a recibir vacunas y tener grandes flujos [de personas] de un país a otro a través de la región son factores agravantes”.



Las autoridades sanitarias deben identificar las comunidades resistentes a la vacunación y centrar allí sus esfuerzos, dijo Salas.



No existe cura para el sarampión, que puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte, pero se puede prevenir fácilmente con dos dosis de la vacuna MMR, que proporciona una protección del 97% .



Las tasas de vacunación con triple viral en América Latina disminuyeron durante la pandemia de COVID-19 y los años previos, pero se han recuperado desde 2022, alcanzando el 86 % el año pasado, según el Banco Mundial . Sin embargo, esta cifra se mantiene por debajo del umbral del 95 % necesario para la inmunidad de grupo, con un retraso en la administración de las segundas dosis y disparidades significativas entre países y dentro de ellos.