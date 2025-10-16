(VIDEOS) Presidente Petro: "política antidrogas de EEUU tiene en la mira invasión a Venezuela"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reafirmó este miércoles su firme rechazo a la política antidrogas promovida por Estados Unidos, calificándola como una amenaza directa a la paz regional y una violación flagrante de las normativas internacionales. Desde Puerto Asís, Petro advirtió que esta estrategia podría desembocar en una "posible invasión a la República de Venezuela", lo que pondría en riesgo la estabilidad de toda América Latina.

Durante un acto oficial en el que se presentó la destrucción de material bélico perteneciente a una disidencia de las FARC, el mandatario colombiano subrayó que la imposición de políticas antidrogas desde Washington no solo ignora la soberanía de los países latinoamericanos, sino que también contradice los principios fundamentales de los derechos humanos. Petro recordó que Colombia impulsó recientemente una resolución en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que vincula las políticas de drogas con el respeto a la dignidad humana, la cual fue aprobada por unanimidad.

En referencia a los recientes ataques estadounidenses contra embarcaciones en aguas internacionales cercanas a Venezuela —acciones que han dejado al menos treinta muertos— Petro denunció que "lanzar misiles sobre personas cuya actividad se desconoce es un acto de barbarie" y que tales operativos "equivalen a asesinar al pueblo caribeño". Además, criticó que Estados Unidos no forme parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, lo que, según él, "agrava la tensión y dificulta el diálogo político".

Enfatizó que "un conflicto armado en Venezuela tendría consecuencias directas para Colombia". En ese sentido, hizo un llamado a evitar cualquier intervención militar y propuso una coordinación binacional para enfrentar el narcotráfico sin recurrir a la violencia.

El presidente colombiano también cuestionó los verdaderos intereses detrás de la ofensiva estadounidense, sugiriendo que "lo que se busca no es combatir el narcotráfico, sino apoderarse del petróleo de Venezuela y Guyana". En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Petro fue aún más contundente: "La guerra contra las drogas es una estrategia de los poderosos que necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina".

No participará en X Cumbre de las Américas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó hoy que no participará en la X Cumbre de las Américas que se celebrará los días 3 y 4 de diciembre en República Dominicana debido a la exclusión de países de la región como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En su mensaje, el jefe de Estado aseguró que le propuso a Estados Unidos una reunión con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), del que su nación es presidente pro témpore, para estudiar la integración económica de una gran América.

"No hubo respuesta y lo que tenemos es una agresión en el Caribe que se había constituido como Zona de Paz", denunció en alusión al despliegue militarista del gobierno de Washington en la región.

Reunión Celac-Europa se celebrará en Santa Marta entre los días 9 y 10 de noviembre

Abundó que, en cambio, en la reunión Celac-Europa, a desarrollarse en la colombiana ciudad de Santa Marta entre los días 9 y 10 de noviembre, "se propondrá una fuerte alianza basada en el conocimiento, las energías limpias, la inteligencia artificial con soberanía pública global de su regulación".

"En la reunión Celac-China ya adelantada se logró un acuerdo en los mismos términos. Propusimos las reuniones Celac-Unión Africana y Celac-Medio Oriente. Podríamos pensar una Celac-India", ahondó.

Estimó en su pronunciamiento que el camino de América Latina debe priorizar las más abiertas y profundas relaciones con el mundo, y que la región no necesita tomar partido en competencias comerciales de naciones poderosas que siempre son fluctuantes.

"América Latina debe integrarse a su interior con proyectos concretos: propuse la energía eléctrica limpia, México propuso la producción de medicinas y Brasil y nosotros avanzamos en la integración amazónica y vincularnos con todo el mundo sin excepciones y sin subordinaciones", argumentó.

República Dominicana excluyó a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana informó a finales de septiembre que Cuba, Venezuela y Nicaragua no serán invitadas a la Cumbre de las Américas, a celebrarse en Punta Cana, para presuntamente priorizar el éxito del encuentro, según informó esa entidad.

De inmediato, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, repudió la decisión del Gobierno de Luis Abinader.

"Expresamos profunda preocupación y rechazo a la decisión impuesta por el gobierno de Estados Unidos a República Dominicana de excluir a tres países, entre ellos Cuba, de la X Cumbre de las Américas", manifestó el canciller por medio de la red social X.

Tras la decisión, más de una treintena de organizaciones políticas y sociales dominicanas condenaron la postura asumida por su país.

Durante la víspera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó que no se invite a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y afirmó no estar "de acuerdo con que excluya a ningún país", cita Prensa Latina.