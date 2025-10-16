Fiscal Saab tilda de "canallesca" la acusación de Boric contra Maduro por el caso Ronald Ojeda

16-10-25.-El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, rechazó las afirmaciones del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien señaló directamente a Nicolás Maduro de estar detrás del crimen del militar criollo, Ronald Ojeda.

«Boric hoy representa la continuidad del pinochetismo, él le entregó el manejo de riquezas chilenas al yerno de Pinochet. Es inaceptable», expresó el fiscal en una charla con el medio chileno T13, al referirse a sus acusaciones.

Adicionalmente, manifestó que «Boric desaparecerá dentro de poco del mapa político chileno por la puerta trasera. Yo, como fiscal general, con una larga trayectoria en defensa de los Derechos Humanos, me niego a aceptar que vengan a leerle un papel a un delincuente y él decir que la autoridad venezolana hizo tal cosa. Basta de mentir y utilizar a Venezuela para favorecer el relato contra nuestra democracia«.

«Al principio la fiscalía chilena dijo que era un ajuste de cuentas entre delincuentes, y de la nada cambió la opción y comenzó a decir lo que sabemos. Me parece canallesco todo«, acotó.

En el marco de su visita a Italia, el mandatario chileno, uno de los principales críticos de la izquierda latinoamericana frente al chavismo, recordó durante su discurso que "las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente".

Luego citó explícitamente el caso de Ojeda: "En Chile tenemos el caso del asesinato de un exmilitar venezolano, en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro, que se robara las elecciones en su patria", dijo Boric frente al presidente italiano, Sergio Mattarella.