España: huelga general en solidaridad con Gaza

15 de octubre de 2025.- Una huelga general, convocada por sindicatos, así como por organizaciones estudiantiles, se lleva a cabo en España este día, en una jornada de movilización nacional para denunciar el genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza.Miles de personas desbordaron las calles de las principales ciudades, incluyendo Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, en manifestaciones pacíficas que expresan solidaridad con el pueblo palestino y buscan asegurar que los crímenes del Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu «no caigan en el olvido».La acción de protesta es la culminación de un proceso sindical de larga data, intensificado tras el reciente incidente de la «Flotilla de la Resiliencia», cuyos participantes fueron detenidos por la marina israelí en aguas internacionales.Uno de los puntos de la demanda de los huelguistas, según el vocero Santiago de la Iglesia de la Confederación General de Trabajadores (CGT), es la ruptura total de las relaciones políticas, comerciales y culturales con Israel.Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Campos, y Álvaro Obera, portavoz de la huelga, afirmaron que la movilización busca obligar al Gobierno a «poner fin a su complicidad con un Estado que practica el genocidio«.Los sindicatos mayoritarios, Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.), convocaron un paro general de dos horas por turno para amparar legalmente a los trabajadores que desearan asistir a las manifestaciones.En tanto, sindicatos minoritarios como la CGT, Solidaridad Obrera, Sindicato de Comisiones de Base, Alternativa Sindical de Clase y Confederación Intersindical, optaron por una huelga de 24 horas.