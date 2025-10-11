The New York Times asegura que EEUU rechazó oferta de Maduro que incluía romper lazos con China, Irán y Rusia

11-10-25.-La Administración Trump rechazó una amplia propuesta económica del régimen de Nicolás Maduro que incluía acceso preferencial a los recursos petroleros, auríferos y minerales de Venezuela, según reveló una investigación publicada por The New York Times.

La oferta, descrita como "extraordinaria" por fuentes cercanas al proceso, contemplaba además un giro radical en la política exterior venezolana: el compromiso de cortar relaciones estratégicas con China, Irán y Rusia, principales aliados geopolíticos de Caracas, con el objetivo de evitar una escalada militar con Estados Unidos.

De acuerdo con el reportaje, la propuesta fue transmitida a través de canales diplomáticos informales y buscaba frenar las crecientes tensiones entre ambos gobiernos, en medio de sanciones económicas, presiones internacionales y acusaciones cruzadas sobre violaciones a los derechos humanos y amenazas a la seguridad regional.

Funcionarios estadounidenses habrían considerado la oferta como insuficiente y poco creíble, en parte por la falta de garantías verificables y el historial de incumplimientos del régimen venezolano. La Casa Blanca optó por mantener su política de presión máxima, incluyendo sanciones al sector energético y restricciones financieras.

La revelación añade una nueva capa de complejidad al ya tenso vínculo entre Caracas y Washington, y plantea interrogantes sobre los límites de la diplomacia en contextos de confrontación ideológica y crisis humanitaria.