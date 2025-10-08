Cuba recuerda a Ernesto Che Guevara con actividades en Villa Clara

Ché Guevara

8 de octubre de 2025.- Un amplio plan de actividades tiene lugar hoy en la central provincia cubana de Villa Clara, como parte de la jornada de homenaje a Ernesto Che Guevara, al cumplirse 58 años de la captura en combate y su posterior asesinato en Bolivia.



Justo en la plaza que acoge sus restos y los de sus compañeros de guerrilla, las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno Provincial encabezaron la tradicional ceremonia de cambio de flores, un símbolo de homenaje perpetuo al Guerrillero Heroico.



En la jornada también una representación del pueblo, a nombre de todos los cubanos, participó en una gala cultural y en el cambio de pañoleta para pioneros de primer grado, una acción que ocurrió en todos los centros docentes del país.



Milaxy Sánchez, gobernadora de Villa Clara, dijo que esta jornada sirve para recordar el impacto del Che en el territorio, una provincia que lo vio triunfar en la Batalla de Santa Clara, recibir su título de Doctor Honoris Causa y más tarde inaugurar varias de las más importantes industrias del centro del país.



En esta fecha la central provincia también acogió una simultánea de ajedrez, inauguración y recorridos por obras de beneficio social, trabajos voluntarios y matutinos especiales.