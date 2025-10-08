EEUU desestimó el supuesto plan para atentar contra su embajada en Caracas

Embajada de EEUU en Venezuela Credito: Web

08-10-25.-El Gobierno de Estados Unidos evitó valorar el supuesto plan para atentar contra su Embajada en Caracas, que denunció un día antes el gobierno de Nicolás Maduro, y recordó que no cuenta con presencia diplomática en ese país desde 2019.



“En marzo de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a todo el personal diplomático de la Embajada en Caracas y suspendió sus operaciones. Todos los servicios consulares, tanto rutinarios como de emergencia, permanecen suspendidos hasta nuevo aviso”, dijo un portavoz a Europa Press.



En ese sentido, reiteró que la seguridad del personal diplomático y de sus ciudadanos en el extranjero es “máxima prioridad” para el Gobierno, que no recomienda a sus ciudadanos viajar a Venezuela “bajo ningún concepto”.



Asimismo, evitó pronunciarse sobre este supuesto plan que las autoridades venezolanas denunciaron el lunes y del que acusan a “sectores extremistas de la derecha local” de estar detrás de él. Caracas informó de que puso al corriente a una “Embajada europea” para que trasladara el mensaje a Washington.



“No hacemos comentarios sobre conversaciones diplomáticas ni divulgamos detalles de procedimientos de seguridad”, dijo el portavoz de la cartera diplomática estadounidense.