Perú: transportistas levantan paro en Lima tras acuerdo con el gobierno

Gremios transportistas levantan paro tras acuerdo con el Gobierno

7 de octubre de 2025.- Esta noche, los principales gremios de transportistas confirmaron que no habrá paro este martes 7 de octubre en Lima y Callao. La decisión se adoptó tras una reunión con representantes del Gobierno, donde se firmó un acta de compromisos que busca poner fin a la tensión generada por las protestas y bloqueos de los últimos días.



Se instalará mesa de trabajo el 14 de octubre

Uno de los principales puntos del acuerdo establece la instalación de una mesa de trabajo el próximo 14 de octubre, en la que se abordará de forma integral la problemática del sector transporte. El objetivo será tratar temas como la formalización del servicio, la seguridad en las rutas y las extorsiones que vienen afectando a los conductores y empresarios del rubro.



Gobierno brindará apoyo a familias de las víctimas



El Ejecutivo también se comprometió a brindar asistencia a los deudos de las víctimas vinculadas a los recientes hechos de violencia relacionados con el transporte público. Esta acción busca atender el impacto social del conflicto y ofrecer apoyo humanitario a las familias afectadas.



Coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial



Como parte del acuerdo, el Gobierno coordinará con el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ) la implementación de unidades de flagrancia para agilizar la respuesta ante actos delictivos, así como el bloqueo de líneas telefónicas empleadas por redes de extorsión que operan en el transporte urbano.



Transportistas descartan medidas de fuerza



Los gremios firmantes se comprometieron a no convocar nuevas paralizaciones sin previa coordinación con las autoridades. Además, cualquier medida futura será evaluada conjuntamente dentro del marco de diálogo establecido. Con esto, el paro de transportistas queda oficialmente suspendido, garantizando la normalidad del servicio de transporte público este martes 7 de octubre.



La medida ha sido bien recibida por los ciudadanos, quienes temían que las protestas generaran caos en la capital. A esta hora de la noche, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que el servicio se desarrollará con total normalidad en Lima y Callao.