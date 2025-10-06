EEUU: segundo bloqueo judicial a la orden de Trump de enviar cientos de militares a Oregon

Un manifestante observa cómo los agentes del orden intentan dispersar a los manifestantes cerca de una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Portland, Oregon

6 de octubre de 2025.- Una jueza federal bloqueó temporalmente anoche el despliegue de unidades de la Guardia Nacional en Portland, Oregon, incluidos efectivos de California.



California y Oregon solicitaron la orden de restricción temporal después de que el presidente Donald Trump envió ayer a miembros de la guardia de California a Oregon.



La misma jueza federal, Karin Immergut, bloqueó el sábado temporalmente el despliegue de tropas del estado de Oregon en su principal ciudad, Portland.



Ante el fallo judicial del sábado, Trump ordenó ayer el despliegue de la Guardia Nacional de California y Texas a Oregon, mientras los gobernadores de California, Gavin Newson, y Oregon, Tina Kotek, ambos demócratas, se comprometieron a luchar contra la medida en los tribunales.



Un memorando del secretario de Guerra, Pete Hegseth, señala que Trump envió 300 efectivos de California y otros 400 de Texas a Oregon, y posiblemente los despliegue en otros lugares.



La gobernadora Tina Kotek indicó que 101 efectivos de la Guardia Nacional de California llegaron el sábado por la noche en avión y que más están en camino. Agregó que no ha habido comunicación formal con el gobierno federal sobre el despliegue. La orden presidencial se produjo luego de que la juez Immergut bloqueó antier de manera temporal el plan del mandatario para desplegar efectivos militares en Portland.



El martes, Trump declaró que su país enfrenta “una invasión desde dentro”, y recomendó usar ciudades estadunidenses como “campos de entrenamiento” para los militares, reportaron entonces David Brooks y Jim Cason, corresponsales de La Jornada. Ver la nota completa en https://shorturl.at/IlZZV.



Kotek declaró: “la orden (del domingo) parece ser intencional para eludir la decisión de ayer (sábado) de una jueza federal”, y añadió: “no hay necesidad de intervención militar en Oregon. No hay insurrección en Portland. No hay amenaza a la seguridad nacional. Oregon es nuestro hogar, no un objetivo militar”.



Un portavoz de Kotek expresó que no podía verificar la ubicación actual de los miembros de la Guardia Nacional que llegaron a Oregon, y dirigió las preguntas al Departamento de Guerra.



Aunque la ciudad ha sufrido ataques aislados contra agentes de migración y propiedades federales, la administración Trump no ha logrado demostrar “que esos episodios de violencia formen parte de un intento organizado de derrocar al gobierno” que justifique el uso de la fuerza militar, afirmó la magistrada que bloqueó su orden por segunda vez.