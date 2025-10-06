Ecuador: se suma nueva provincia al Paro Nacional contra políticas de Daniel Noboa

Los manifestantes enfatizan que su principal demanda es que el Gobierno se abstenga de permitir la explotación petrolera y minera en sus territorios, afirmando que vivieron históricamente sin esta actividad y desean mantener su modo de vida conforme a su cosmovisión

6 de octubre de 2025.- La concentración principal inició a las ocho de la mañana, hora local, en el Estadio Víctor Hugo Georgis, en defensa de la vida, los territorios y los derechos colectivos frente a las políticas del Gobierno.



El comunicado emitido por los manifestantes enfatiza que su principal demanda es que el Gobierno se abstenga de permitir la explotación petrolera y minera en sus territorios, afirmando que vivieron históricamente sin esta actividad y desean mantener su modo de vida conforme a su cosmovisión. Asimismo subrayaron que pese a la ausencia de explotación, enfrentan altas tasas de pobreza y desnutrición infantil, por lo que exigen que se escuchen sus demandas y se respeten sus derechos humanos y colectivos, tal como lo establece la Constitución de Ecuador.



Los movilizados hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se abstenga del uso de la Policía y las Fuerzas Armadas para intimidar o silenciar sus voces. Recordaron la vigencia de un dictamen de la Corte Constitucional que favorece la presunción de que las reuniones son pacíficas, y convocaron a los organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional a mantenerse vigilantes ante posibles violaciones de su derecho a la protesta pacífica.



En días previos, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Marlon Vargas, responsabilizó directamente al Gobierno de Daniel Noboa por el asesinato del comunero Efraín Fuerez, y exigió una investigación internacional independiente para sancionar tanto a los autores materiales como a los responsables políticos del crimen, advirtiendo que el hecho «no puede quedar en la impunidad».



Vargas demandó el cese inmediato de la represión y recordó que las exigencias del movimiento indígena son claras y legítimas: la derogatoria del Decreto 126 que incrementa el precio del diésel; una solución urgente a la crisis de salud y educación; el respeto al derecho a la protesta; el fin de la expansión minera y extractivista; y la prohibición de nuevas ampliaciones de la frontera petrolera en la Amazonía.



Estas movilizaciones se dan pese a la declaración de estado de excepción emitida durante el fin de semana por el presidente Daniel Noboa en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.