Miles de personas en Marruecos marchan contra genocidio en Gaza

En Marruecos marchan contra el genocidio en Gaza

6 de octubre de 2025.- Miles de personas marchan en la ciudad de Rabat, capital de Marruecos, contra el genocidio que se comete en la Franja de Gaza, una convocatoria efectuada por las diversas organizaciones, entre ellas una coalición que agrupa a islamistas y partidos de izquierda.



Entre las consignas de los manifestantes desde las principales avenidas del país africano era “Abran los pasos y detengan las masacres”, “Gaza, perdónanos”, “los marroquíes están con Palestina”. También, expresaron su rechazo a la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel, acordada a finales de 2020.



Un adulto mayor de 56 años, Mohamed Baraka, señaló que el genocidio alcanzó un nivel de horror sin precedentes. “Estamos presenciando un genocidio de los palestinos”, sostuvo durante una entrevista a medios locales.



Marruecos pidió oficialmente el cese inmediato del genocidio, sin cuestionar la normalización de relaciones. Casi dos años después del 7 de octubre, negociadores israelíes y de Hamás deben llegar a las negociaciones indirectas del Gobierno estadounidense, así como lo han pedido en reiteradas ocasiones autoridades de los países del mundo.