(VIDEO) Presidente cubano participa en labores de higienización en La Habana

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participó este domingo en las labores de higienización que se llevaron a cabo en La Habana, capital de la nación caribeña, y exhortó a la población a multiplicar esfuerzos por el bien del país.

El jefe de Estado se hizo presente en los alrededores del Palacio de la Revolución junto al primer ministro, Manuel Marrero, y el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, para participar en las labores de limpieza de la zona.

"Hay una convocatoria del país y la población se ha sumado. Ha actuado con un sentido de responsabilidad, sobre todo por la insatisfacción que tenían con lo que estábamos viviendo y nos estábamos acostumbrando a vivir de una manera, a contemplar cosas", dijo el mandatario.

Comentó que "lo que hay es combatir todos los días, todos los días uno tiene que proponerse qué hace bien por su ciudad, por su comunidad, por su familia, por todos nosotros".

Opinó que la gente "ha respondido bien" y se ha creado un buen ambiente. "Esto une, porque cuando uno está motivado por enfrentar una situación, estamos compartiendo entre todos, vemos el resultado, también después queda el sentido de pertenencia y el sentido de superación de lo que se haga", señaló.

Resaltó que se ha movilizado una gran parte de la ciudadanía, pero observó que "algunos no han acudido y creen que otros son los que tienen que resolver el problema".

"Esto que estamos haciendo nos va demostrando a nosotros mismos nuestras insuficiencias. Hay cosas que tienen que ver con el día a día. Hay cosas que si las limpiamos con menos esfuerzo todos los días no se acumulan", indicó.

Aplaudió el esfuerzo hecho este fin de semana, sin embargo, remarcó que "no vamos a resolver todo. Habrá que seguir esta semana y sobre todo lo que más le preocupa a la gente es cómo se va a sostener. Lo vamos a sostener si todos trabajamos así".

Díaz-Canel dijo que en forma paralela se está trabajando fuertemente en el tema eléctrico y en mejorar el abasto de agua potable a la población en la ciudad.

"Creo también que ahora la gente movida por La Habana hará lo suyo en cada territorio. Al final lo que se multiplica es el esfuerzo de las cubanas y los cubanos por el bienestar de todos", finalizó el mandatario.