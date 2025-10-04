Crecen protestas en Italia contra crímenes de Israel en Gaza

Italia contra el genocidio de Israel en Gaza

4 de octubre de 2025.- Una amplia movilización tendrá lugar hoy en esta capital, en el marco de las protestas iniciadas el miércoles último en Italia contra el genocidio de Israel en Gaza, y los ataques de Tel Aviv contra la Flotilla Global Sumud.



octubre 4, 2025 | 05:35



Desde todo el país arriban desde la víspera miles de personas para participar en las manifestaciones convocadas para este sábado en Roma por diversas organizaciones políticas, sociales, sindicales y estudiantiles que apoyan en esta nación europea la causa palestina y exigen el fin de la actual masacre de los sionistas contra ese pueblo.



La nueva demostración tendrá lugar a pocas horas de una huelga general convocada por la Unión Sindical de Base (USB) y la Confederación general Italiana del Trabajo (CGIL), entre otros gremios, durante la cual se efectuaron actos en más de 100 plazas en los que participaron unos dos millones de personas, según comunicados de esos sindicatos.



De acuerdo con un reporte divulgado en el sitio digital del canal televisivo RAI News, la marcha de esta jornada partirá a las 14:00 hora local desde Piazzale Ostiense hacia Piazza di Porta San Giovanni, por las céntricas avenidas Viale della Piramide Cestia, Viale Aventino, Via di San Gregorio, Via Celio Vibenna, Via Labicana y Via Merulana.



Durante una reunión del Comité de Orden Público y Seguridad, el prefecto de Roma, Lamberto Giannini, definió los detalles de un plan operativo para enfrentar esta movilización, que implicará el despliegue de más de dos mil efectivos de la policía tanto estatal como local, carabineros y fuerzas especiales.



Enzo De Vincenzo, dirigente sindical de la USB, indicó que “en Roma, al menos medio millón de personas se congregarán en las calles”, muchas de las cuales están arribando desde Nápoles, Milán, Bolonia, Florencia y otras ciudades del país, para sumarse a esta masiva demostración de apoyo a Palestina.