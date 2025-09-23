Ecuador: 24 personas detenidas durante la represión policial en la primera jornada de paro nacional

Paro nacional en Ecuador

23 de septiembre de 2025.- Las protestas se focalizaron en Imbabura y el norte de Pichincha este lunes, 22 de septiembre de 2025, en el primer día del paro nacional anunciado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.



Desde la medianoche de este lunes se registraron pequeños cierres viales en comunidades del norte de Imbabura; aunque en las principales ciudades del país no hubo, hasta el momento, mayores reportes de aglomeraciones o restricciones de movilidad.



Incluso, el sector del transporte mantuvo su operación con normalidad y no se sumó al paro de actividades, aunque hubo ataques contra unidades.



Debido a esta situación, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases en modalidad presencial en 11 localidades de la Sierra.





