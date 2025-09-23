Derrumbe en mina de oro de Colombia deja a 25 trabajadores atrapados

Los rescatistas han logrado remover cerca de la mitad de los escombros que taparon la salida de la mina, según la compañía La Reliquia.

23 de septiembre de 2025.- Un derrumbe en una mina de oro legal en el noroeste de Colombia dejó atrapados a 25 trabajadores, que están con vida a 80 metros bajo tierra desde el lunes por la noche, informaron autoridades.



Los mineros han recibido "alimentos, hidratación y aire comprimido" mientras se llevan a cabo las labores de rescate, indicó en un boletín el martes La Reliquia, una de las empresas operadoras del yacimiento en el departamento de Antioquia.



La mina también es explotada por la canadiense Aris Mining, que colabora con las tareas de rescate en colaboración con autoridades del gobierno.



"Ya se tuvo contacto con los mineros, quienes indicaron estar sanos", dijo una vocera de la gobernación local a la AFP.



Los sistemas de ventilación continúan funcionando "normalmente" y los trabajadores reciben "asistencia médica telefónica". Todos se encuentran "en buen estado de salud", aseguró la empresa.



La estatal Agencia Nacional de Minería estimó que "durante el transcurso del día los 25 trabajadores puedan ser evacuados".



Los accidentes mineros son recurrentes y con frecuencia mortíferos en Colombia, especialmente en canteras de carbón y en minas ilegales o artesanales.



El domingo fueron hallados muertos siete mineros que estaban atrapados en un socavón ilegal de oro en una región conflictiva del suroeste de Colombia.



Allí los trabajadores extraen ilegalmente oro muchas veces bajo órdenes de guerrilleros que se financian del tráfico de este metal y de cocaína.



En concesiones operadas por multinacionales, los accidentes son menos frecuentes.



El año pasado, 124 personas fallecieron en este tipo de accidentes y hasta julio de 2025 esa cifra era de 60, según datos de la Agencia Nacional de Minería.