Parlamento Europeo aprueba la inclusión de Venezuela en lista de países "con alto riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo"

Parlamento Europeo Credito: Archivo

10-07-26.-El Parlamento Europeo aprobó este miércoles incluir a Venezuela en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.



En concreto, la Eurocámara decidió no hacer objeciones a la lista propuesta por la Comisión Europea el pasado 10 de junio, después de que el Parlamento hubiese rechazado el repertorio que el Ejecutivo comunitario había planteado inicialmente en abril de 2024.



Con esta actualización, saldrán de la lista Gibraltar, Panamá Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos (EAU), mientras que entrarán en ella Venezuela, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal.



Esta lista -diferente de la lista de paraísos fiscales que elabora el Consejo de la Unión Europea- identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tras un proceso de consultas entre la Comisión y las jurisdicciones analizadas que permite a estas ofrecer compromisos para enmendar sus normas y evitar figurar en el repertorio.



Aparecer en él no implica sanciones, pero sí se exige a las entidades financieras europeas y otros organismos que apliquen una mayor vigilancia con respecto a las operaciones efectuadas por entidades establecidas en estos territorios.



La lista propuesta por la Comisión Europea entrará en vigor a menos que el Parlamento o el Consejo (los Estados miembros) se opongan a la misma por una mayoría de sus miembros.



*Con información de EFE