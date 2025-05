(VIDEO) Gustavo Petro denuncia complot estadounidense con exfuncionarios colombianos para derrocarlo

En Colombia, el presidente Gustavo Petro, denunció que el excanciller Alvaro Leyva y el congresista estadounidense, Mario Diaz-Balart, están “organizando un complot para tumbar” al actual mandatario neogranadino.

En ese sentido, Gustavo Petro precisó que Alvaro Leyva y Mario Diaz-Balart “están buscando a los congresistas de la Comisión de Acusaciones para tumbar al presidente”.

Asimismo, Petro señaló que ambos “coordinan el plan desesperado gracias a la sentencia de la corte constitucional de tumbar al presidente por el financiamiento”. Agregó que “lo que ha salido en el día de hoy no es un chisme. Es un complot. Y no es nacional. No es de colombianos, aunque haya colombianos”.

Ante esa situación, el presidente colombiano insistió que dicho “complot” es un hecho “peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía nacional de Colombia y a la democracia y a la libertad de los colombianos”.