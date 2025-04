EEUU: 6 heridos por tiroteo en campus de la Universidad Estatal de Florida

Tiroteo en la Universidad Estatal de La Florida, EEUU

17 de abril de 2025.- Las autoridades detuvieron a un sospechoso tras un tiroteo el jueves en el campus de la Universidad Estatal de Florida que envió a seis personas a un hospital cercano, dijo a la AP una fuente enterada del tema.



El alcance de las lesiones de las víctimas no se conocía de inmediato y no había detalles adicionales sobre la persona que estaba bajo custodia.



La fuente no estaba autorizada para discutir públicamente los detalles de la investigación en curso y habló con la AP bajo condición de anonimato.



Al menos seis personas han sido hospitalizadas, incluyendo una persona en estado crítico, indicó un portavoz del Tallahassee Memorial Healthcare. Añadió que los otros pacientes estaban en estado grave.



Ambulancias, camiones de bomberos y vehículos de múltiples agencias de seguridad se dirigieron rápidamente hacia el campus, que se encuentra justo al oeste de la capital del estado de Florida, el jueves al mediodía después de que la universidad emitiera una alerta de tirador activo cerca del centro estudiantil, diciendo que la policía estaba respondiendo.



"Nuestras oraciones están con nuestra familia de la Universidad Estatal de Florida y la policía estatal está respondiendo activamente", escribió el gobernador Ron DeSantis en X.



Cientos de estudiantes se alejaban de donde está el centro estudiantil. Los estudiantes estaban pegados a sus teléfonos, algunos visiblemente emocionados, mientras que otros se abrazaban. Docenas se reunieron cerca de la escuela de música esperando noticias.



Ryan Cedergren, un estudiante de comunicaciones de 21 años, relató que él y unas 30 personas más se escondieron en el bowling en el nivel inferior del centro estudiantil después de ver a estudiantes corriendo desde un bar cercano. "En ese momento, era cuestión de sobrevivir", contó.



Después de unos 15 minutos de esconderse, la policía universitaria escoltó a los estudiantes fuera del centro estudiantil y vio a una persona recibiendo tratamiento de emergencia en el césped, manifestó.



El estudiante de tercer año Joshua Sirmans, de 20 años, estaba en la biblioteca principal de la universidad cuando dijo que comenzaron a sonar las alarmas advirtiendo de un tirador activo. Relató que los guardias de seguridad lo escoltaron a él y a otros estudiantes fuera de la biblioteca con las manos sobre la cabeza.



La secretaria de Justicia Pam Bondi dijo en una publicación en redes sociales que el Departamento de Justicia está en contacto con agentes del FBI que están en la escena.