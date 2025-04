La bolsa estadounidense pierde más de 1,5 billones de dólares en un día

Credito: AP

16 de abril de 2025.- El desplome de las acciones tecnológicas en el mercado de valores estadounidense, impulsado por las restricciones comerciales y los temores arancelarios, se profundizó este miércoles. El mercado está sintiendo la presión a medida que aumenta la volatilidad, en medio de preocupaciones sobre el impacto económico de los aranceles.



El índice de referencia S&P 500 cayó más de 2,2 %, mientras que el promedio industrial Dow Jones perdió aproximadamente 700 puntos, o alrededor de 1,7 %. El Nasdaq se desplomó más de 3 %, afectando principalmente al sector tecnológico, detalla el periódico The Wall Street Journal y reseñado por el portal web de Actualidad RT.



El gigante estadounidense de chips Nvidia parece especialmente afectado. Sus acciones cayeron cerca de 7 % después que la compañía revelara que el gobierno estadounidense había impuesto nuevas restricciones a sus exportaciones de chips a China. La pasada jornada, la empresa advirtió que dejaría de ganar 5.500 millones de dólares por trimestre.



Varios medios especializados calculan que esta situación le habría hecho perder este miércoles a Wall Street más de 1,5 billones de dólares. En particular, la ola de ventas en el mercado se intensificó en las últimas horas de negociación tras el discurso que diera este miércoles Jerome Powell. El jefe de la Reserva Federal de EE.UU. afirmó que los aranceles del presidente Donald Trump parecen ser mayores de lo previsto, lo que a su vez podría ralentizar la economía e impulsar la inflación a corto plazo. «Todo esto es muy incierto. Estamos pensando ahora, antes de que los aranceles surtan efecto, en cómo podrían afectar a la economía», dijo.



La agencia Reuters informó la semana pasada que las acciones de las denominadas ‘siete magníficas’ tecnológicas (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia y Tesla) habían acumulado más de 1,5 billones de dólares en valor de mercado el 9 de abril, después que Trump detuviera por 90 días los aranceles, aliviando la presión que había caído sobres esas empresas en las últimas sesiones. Sin embargo, eso no borra los cerca de dos billones de dólares en valor que perdieron colectivamente a comienzos de mes, tras la introducción de los aranceles recíprocos.



Las acciones volvieron a caer después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió que el banco central podría enfrentar difíciles compensaciones al tratar de proteger la economía estadounidense de las consecuencias de la guerra comercial del presidente Trump.