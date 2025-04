Colombia decretará emergencia sanitaria por brote de fiebre amarilla

Credito: Web

16 de abril de 2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que decretará la emergencia sanitaria y económica en el país por un brote de fiebre amarilla que ha provocado la muerte de al menos 32 personas en lo que va de año.



«Voy a decretar la emergencia económica después de la sanitaria. Pero no por lo que dicen los contrabandistas, lavadores y petroleros que son los que vienen dominando la política económica de Colombia, sino por algo simple y contundente: la vida. Estamos de nuevo ante un virus. Se trata del virus de la fiebre amarilla desatado por el mosquito hembra llamado Aedes Aegypti«, informó el mandatario a través de su cuenta en la red social X.



Petro añadió que las únicas ventajas con las que cuentan es que la enfermedad «solo es transmisible por el mosquito y ya existe vacuna», pero advirtió que las desventajas están relacionadas con la crisis climática.



«De 74 casos humanos descubiertos han muerto 32 personas, la mayoría en el Tolima. La primera alerta es que empezaron a aparecer monos muertos en la zona cafetera (…) El mosquito subió de la selva amazónica y se ubicó en los bosques de Galilea, al sur de Villarrica, Tolima», explicó.



El jefe de Estado precisó que han sido vacunadas 200.000 personas en el departamento de Tolima gracias a la gestión gubernamental, junto a los equipos básicos de salud y sus hospitales públicos, pero advirtió que el turismo de la Semana Santa podría «llevar los mosquitos a Bogotá y las grandes ciudades».



Las autoridades sanitaria acotaron que, además de los casos en humanos, se han registrado cinco en primates en los departamentos de Tolima y Huila, aclarando que estos animales no transmiten la enfermedad.

Plan de vacunación



En su mensaje, Petro resaltó que las personas vacunadas pueden rechazar la enfermedad con éxito, pero quienes no lo estén deben evitar salir en Semana Santa a zonas de peligro, que por el momento es el área cafetera.



Ante esta situación, indicó que hay equipos alistándose para la gran vacunación nacional, detallando que en las 18.000 escuelas veredales habrá vacunación para niños, profesores y los habitantes de la zona.



Asimismo, llamó a las acciones comunales y cooperativas cafeteras a estar listas para ayudar «en este esfuerzo de movilización nacional por la vida», reiterando que si logran rápidamente la vacunación, el número de víctimas será menor.



Por su lado, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, expresó que se han comenzado a registrar casos de fiebre amarilla en regiones donde nunca antes se habían reportado.



«La fiebre amarilla es una enfermedad grave, pero prevenible con una sola dosis de la vacuna, que es gratuita, segura y eficaz», declaró, citado por medios internacionales, y aseveró que desde el ministerio que dirige siguen trabajando para contener el brote y proteger a la población, especialmente en las zonas de mayor riesgo.