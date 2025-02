RFK Jr. nuevo secretario de Salud de EEUU es señalado otra vez de llevar a miembros de su familia a la adicción

En días previos a las audiencias de confirmación del nuevo cargo de Robert F. Kennedy Jr., su prima, Caroline Kennedy, instó a los legisladores a rechazar su nominación diciendo que era responsable de llevar a otros miembros de la familia "por el camino de la adicción a las drogas". "Su sótano, su garaje y su dormitorio fueron los centros de acción donde había drogas disponibles", dijo la hija del difunto presidente, John F. Kennedy.

Contó Carolina Kennedy que luego de unos meses después de haberse desintoxicado, su familia perdió a su primo David, hermano menor‚ de Robert F. Kennedy Jr.‚ a causa de un grave problema de adicción en un hotel de La Florida en 1984.

RFK Jr., confirmado por el presidente Donald Trump para encabezar el Departamento de Salud y Servicios Humanos para el puesto‚ el 13 de febrero, ha hablado abiertamente sobre su propia batalla de 14 años contra la adicción a la heroína.

Sin embargo‚ su "mejor amigo", su hermano David, no pudo sobrevivir. Murió a los 28 años por una sobredosis de drogas en el Hotel Court de Brasil en abril de 1984. La autopsia de David Kennedy mostró una mezcla de cocaína, el analgésico Demerol y el tranquilizante Mellaril‚ comentó Caroline.

En vísperas de las audiencias de confirmación de RFK Jr., su prima, Caroline Kennedy, instó a los legisladores a rechazar la nominación de RFK Jr. diciendo que había llevado a otros miembros de la familia "por el camino de la adicción a las drogas". "Su sótano, su garaje y su dormitorio fueron los centros de acción donde había drogas disponibles", dijo la hija del difunto presidente, John F. Kennedy.

David Kennedy murió‚ presuntamente solo en un hotel de Palm Beach‚ mientras la familia se reunía para las fiestas de Pascua en la finca Kennedy de 1095 N. Ocean Blvd., según los informes, David había sido expulsado porque estaba ebrio y actuaba de forma errática. No está claro si RFK Jr. también se encontraba allí. Aunque señalan los medios que además de David habían otros dos hermanos en el recinto.

Dicen que Joseph‚ el hermano mayor de RFK Jr. se encontraba allí‚ así como el hermano menor Douglas que se registró con David para quedarse en la habitación de 150 dólares la noche en el hotel cinco días antes de la muerte de David. Una mujer que había salido con David unos días antes de su muerte mencionó que había estado sollozando y que estaba muy deprimido.

Su madre Ethel Kennedy había llamado frenéticamente al hotel, diciendo que no se había presentado a su vuelo a Boston por lo que una empleada llamó a su puerta la mañana del 5 de abril. Cuando Elizabeth Barnett no obtuvo respuesta, usó su clave de acceso para entrar. En la habitación, Barnett encontró ambas camas hechas y a David entre ellas. Ella le tocó la cara‚ pero ya no tenía signos vitales. Cuando del hotel volvieron a llamar a Ethel, exclamó: "Está muerto, ¿no?". y colgó el teléfono.

Más tarde, dos botones fueron arrestados acusados ​​de suministrar drogas, pero aceptaron un acuerdo por cargos menores y obtuvieron libertad condicional.

Las adicciones de los hermanos Kennedy comenzaron poco después del asesinato de RFK Sr. David, entonces de 12 años, se encontraba en el Hotel Ambassador en junio del año 1968, viendo imágenes de las noticias sobre el asesinato de su padre, que había ocurrido en el piso de abajo. RFK Jr., de 14 años, también estuvo allí. Ambos comenzarían a consumir drogas poco después.

¿RFK Jr. alguna vez fue adicto a las drogas? RFK Jr. respondió que su adicción a la heroína había comenzado a los 15 años y la de David a los 13. Los familiares dijeron que el asesinato pudo haber desencadenado la adicción de David, pero un accidente automovilístico en 1973 probablemente la empeoró.

David fue el cuarto hijo de Robert F. y Ethel Kennedy y RFK Jr. fue el tercero, dos años mayor que David. Siete meses antes de que David muriera, su hermano mayor había sido arrestado en Rapid City, Dakota del Sur, por cargos de posesión de heroína después de enfermarse en un avión. El joven de 29 años fue liberado por la policía y se unió a un programa de rehabilitación de drogas unos días después, en septiembre de 1983.

RFK Jr. dijo este año que había asistido por 40 años a reuniones de rehabilitación de 12 pasos para escapar de "las drogas, el sexo, el alcohol o del comportamiento extremo" y todavía lo hace. Indicó en un podcast de Latino Capitalist en julio, que quiere que el gobierno cree "granjas de bienestar" gratuitas en áreas rurales de todo el país para quienes luchan contra la adicción para "repararlos" y alejarlos del uso de drogas tanto legales como ilegales. Según "Mother Jones", el gobierno pagaría los tratamientos a aquellos en recuperación para que cultivaran alimentos en granjas orgánicas durante tres o cuatro años‚ con un impuesto obtenido de las ventas de productos del cannabis.

Holly Baltz es la editora de investigaciones de The Palm Beach Post. También tiene pasión por la historia. Puede comunicarse con ella en hbaltz@pbpost.com. Este artículo apareció originalmente en Palm Beach Post: Caroline: RFK Jr. causó la adicción de la familia; David murió en Palm Beach.

Traducido del Inglés al español por Aporrea.org