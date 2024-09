(VIDEO) AMLO afirma que la violencia en Sinaloa fue por una decisión que "se fraguó en el extranjero"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la violencia que se está viviendo actualmente en el estado de Sinaloa (noroeste) fue debido a una mala decisión que se "fraguó" en el extranjero.

"Durante todo el Gobierno no tuvimos ningún problema, fue en estos últimos días, en estos últimos meses, por una decisión que tomaron que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero", afirmó el mandatario mexicano durante la inauguración de una zona de riego en el municipio de Rosario, en Sinaloa.

“Por eso, no aceptamos nosotros el injerencismo, no somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano", dijo López Obrador en un discurso en el que aseguró que el Gobierno y las Fuerzas Armadas del país están trabajando para devolver la paz a los sinaloenses.

De acuerdo con un recuento publicado este 28 de septiembre por la prensa local, 118 personas han muerto en el estado en los últimos 19 días en una cruenta batalla entre facciones rivales del cártel de Sinaloa a raíz de la detención en Estados Unidos de Ismael Mayo Zambada, uno de los dirigentes históricos del grupo criminal.

Según el propio López Obrador, Washington fraguó un acuerdo en México para que uno de los hijos del famoso narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, engañara y secuestrara a Zambada para, posteriormente, llevarlo a territorio estadounidense donde fue detenido el 25 de julio de este año.

El mandatario mexicano ha reprochado en diversas ocasiones que el Gobierno de EEUU no compartiera información ni hubiera habido coordinación con México sobre esta detención.

El 27 de septiembre en Sinaloa, el jefe del Ejecutivo mexicano dijo que las Fuerzas Armadas ya están actuando para devolver la paz y la tranquilidad a los habitantes del Estado, y precisó que los elementos castrenses tienen la instrucción de proteger a los mexicanos y también de evitar enfrentamientos con los grupos criminales en pugna.

“No queremos que nadie pierda la vida; saben ustedes que lo más preciado es la vida de cualquier ser humano. Nosotros lo que queremos es la paz y queremos que todos podamos vivir con tranquilidad en nuestro país y por eso proclamamos el humanismo Mexicano", dijo.

López Obrador también pidió no estigmatizar al estado, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos elevara el nivel de riesgo para Sinaloa y recomendara a sus ciudadanos evitar viajar al estado.

"No nos importa mucho el qué dirán sobre Sinaloa, nosotros lo tenemos muy claro, y aquí ya se dijo, el pueblo de Sinaloa es un pueblo bueno, es un pueblo trabajador, es un pueblo que merece respeto. Y por eso estamos aquí, porque los de la Embajada de Estados Unidos sacaron una notificación: 'No vayan a Sinaloa, no vayan a Culiacán'. Bueno, aquí estamos nosotros para decir: cómo no vamos a estar aquí", puntualizó.