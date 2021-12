Colombia: Coca-Cola le declara la guerra a Coca Pola, una cerveza indígena

17.12.21 - Una cerveza llamada Coca Pola fue la razón por la cual la multinacional le reclamó a un emprendimiento que dirigen indígenas de la comunidad nasa, en el suroccidente de Colombia. El debate va mucho más allá del simple uso de una palabra y tiene connotaciones políticas y culturales.



Un particular reclamo llegó a las manos de Fabiola Piñacué, fundadora de la empresa indígena Coca Nasa, en Colombia. Se trata de un documento en el cual la firma de abogados Brigard & Castro, apoderados de la multinacional The Coca-Cola Company (TCCP), asegura que había una infracción en el uso de su marca porque uno de los productos se vendía bajo el nombre de Coca Pola, una cerveza a base de hoja de coca.



Según denunció Piñacué en su cuenta de Twitter, Coca-Cola amenazó con ir a los estrados judiciales si, en un plazo de 10 días, no cesaba el uso de la palabra"coca" en los productos. Ese plazo se cumplió el pasado lunes, 13 de diciembre, sin embargo, los representantes de la empresa Coca Nasa pretenden dar la disputa jurídica porque para ellos se trata de una cuestión política y cultural.





"El uso que Tierra de Indio S.A.S. [como se llama legalmente Coca Nasa]4, hace de la expresión Coca Pola es muy similar desde las perspectivas ortográfica y fonética a la marca de mi poderdante, lo cual podría generar confusión en el mercado y suponer un aprovechamiento indebido de la reputación de TCCC. Por esta razón, nuestro cliente se encuentra muy preocupado por dicho uso", dice la carta que envió la multinacional.Señala, además, que ese uso podría infringir la ley de marcas en Colombia y podría configurar competencia desleal.En diálogo con Sputnik, David Curtidor, cofundador de Coca Nasa, señaló que una de los argumentos que esgrime Coca-Cola es que con el uso de la palabra"coca", asociada a una bebida, se corre el riesgo de confusión o engaño a los consumidores.Para Curtidor, en términos estrictamente mercantiles y legales, la multinacional podría tener razón en cierto sentido, no obstante, asegura que no han tenido en cuenta que están tratando con un pueblo indígena que ha usado la hoja de coca ancestralmente."No solamente está en juego el derecho mercantil, sino el derecho de los pueblos que tienen una protección especial, que se refuerza desde la perspectiva de los derechos humanos. Ya pasaron los 10 días para que dejemos de usar el nombre. No lo haremos y esperamos que demanden porque el debate va más allá del uso de una palabra", señaló Curtidor a Sputnik.Para el miembro nasa, Coca-Cola asegura que tienen la marca desde hace 135 años y que si los argumentos se van a centrar en tiempos de uso, los indígenas de la región andina de América"usan la hoja de coca desde hace más de 8.000 años".Tampoco se trata de la primera vez que la multinacional emprende una batalla jurídica con Coca Nasa. Según reseña el diario El Espectador, en 2007 hubo un reclamo similar por la bebida Coca Sec, también de fabricación de la empresa indígena.Fabiola Piñacué es una mujer indígena miembro del pueblo nasa, una comunidad indígena que se ubica de manera mayoritaria en el departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia. Desde ese territorio, en 1997, emprendió, junto con su aliado David Curtidor, una empresa que tendría como punto de origen la hoja de coca.Así empezó lo que hoy se conoce como Coca Nasa, que se constituyó formalmente, como empresa, entre 1999 y 2000. Eran las épocas en las que se iniciaba el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y se empezaba a implementar el llamado Plan Colombia, un acuerdo entre Estados Unidos y el país latinoamericano, cuyo objetivo principal era la lucha contra las drogas y el combate a la insurgencia.Por supuesto, esa lucha antinarcótica implicaba también el apoyo a los procesos de erradicación de la hoja de coca, una planta usada ancestralmente por pueblos indígenas tanto en Colombia como en otros países andinos. Esa fue una de las más fuertes razones por las que Piñacué y Curtidor decidieron impulsar aún más su proyecto de empresa. Su bandera era defender el uso de la hoja de coca y recuperar el honor de una planta considerada sagrada.Los primeros productos fueron infusiones y tés a base de hoja de coca. Con el paso de los años, la oferta se fue expandiendo hasta el punto que en los estantes de la empresa se pueden encontrar bebidas alcohólicas o energizantes, como Coca Sec, Coca Libre o la cerveza Coca Pola.También se venden aceites, galletas, harinas hechas con la planta. "Son bebidas elaboradas con hoja de coca adaptadas al mercado colombiano. Coca Libre, por ejemplo, es como un aguardiente tradicional tipo cóctel", explica Curtidor.La hoja de coca está ligada a las prácticas culturales de los pueblos de la región andina en América. Si bien, sus cultivos son utilizados por las mafias del narcotráfico para la fabricación de la cocaína —que finalmente se distribuye en muchos países del mundo, principalmente Estados Unidos—, también sigue siendo un elemento fundamental de las comunidades indígenas.Es allí en donde los representantes de Coca Nasa centran el debate. "Coca Nasa es un proyecto económico, pero también cultural y político que defiende la hoja de coca y su papel en América. Es el rescate de la dignidad de los pueblos, sus tradiciones y costumbres", comenta Curtidor.Asegura que se trata de un proceso político que involucra una plata que es sagrada que debe enfrentarse a discursos "imperialistas" desde donde se combate el narcotráfico. De hecho, considera que las dinámicas del mercado han sido tan perversas que cuando se pronuncia la palabra "coca", en algunos países se hace relación directa con una bebida gaseosa, mientras que en otros se conecta con la cocaína.La disputa apenas se inicia. Por el momento, Coca Nasa alista sus máquinas para poder atender la demanda de cervezas que se ha generado en Colombia por el reclamo que les hizo Coca-Cola. Solo cuentan con una planta, por lo que las ventas de Coca Pola se hacen sobre pedidos a través de su página web y con los pequeños distribuidores que tiene en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín o Villavicencio.