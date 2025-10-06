Canciller de Colombia confirma negociaciones con gobierno de Maduro para liberar a colombianos detenidos

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio Credito: Web

06-10-25.-El gobierno de Colombia, a través de su Cancillería, confirmó que está llevando negociaciones diplomáticas directas con el gobierno de Nicolás Maduro para lograr la liberación de al menos 40 ciudadanos colombianos que se encuentran detenidos de manera "arbitraria" o por motivos políticos en Venezuela.



La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, reveló que el gobierno del presidente Gustavo Petro inició contactos discretos con el objetivo de replicar acuerdos como el que recientemente permitió a Estados Unidos asegurar la liberación de seis de sus nacionales.



“Venezuela negoció con Estados Unidos y liberaron a seis personas. Entonces estamos en estas negociaciones diplomáticas para que también liberen a los colombianos,” precisó Villavicencio en exclusiva a RCN.



La Canciller, si bien ratificó la postura de su gobierno de no reconocer la legitimidad de las elecciones venezolanas de 2024, destacó que la prioridad humanitaria es actuar en el caso de los connacionales detenidos, que suman al menos 40 personas.



Exigencia de debido proceso



Villavicencio indicó que el gobierno no busca necesariamente la excarcelación de todos los detenidos sin revisión, sino la garantía del debido proceso conforme al derecho internacional humanitario.



"Estas personas las acusaron de algunos delitos, pero lo que nosotros pedimos es el debido proceso para ellas, para que puedan tener sus abogados y si no tienen ninguna imputación que signifique un delito sean liberadas", aseguró.



En paralelo, los familiares de los detenidos expresaron su angustia ante la falta de información, pues muchos no han podido establecer contacto con sus allegados en meses.



Testimonios como el de Nubia Mise, familiar de un detenido, reflejan la desesperación: "no sabemos nada del caso de él. Siempre niegan la causa, el caso. En Venezuela no hay justicia".



Muchos de los colombianos son señalados por el gobierno de Maduro con cargos graves como traición a la patria o incitación al odio, e incluso los presentaron como supuestos paramilitares o mercenarios, acusaciones que sus seres queridos niegan rotundamente.