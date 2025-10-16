Putin presenta para su ratificación el acuerdo sobre asociación estratégica y cooperación con Venezuela

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, presentó este jueves a la Duma Estatal (la Cámara Baja del Parlamento ruso) el tratado de asociación estratégica y cooperación entre Caracas y Moscú para que sea ratificado.

El documento fue firmado en mayo por el mandatario ruso y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en el marco de su visita a Moscú para participar en las celebraciones conmemorativas del 80.º aniversario del Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria.

¿Qué se trata en el acuerdo?

El pacto señala que Moscú y Caracas tienen la voluntad de desarrollar y fortalecer la cooperación multifacética y mutuamente beneficiosa y ampliar la asociación en el ámbito del comercio, la economía, las inversiones, la ciencia, la tecnología y la cultura. El acuerdo regirá por 10 años y se renovará automáticamente cada cinco.

Los objetivos claves del acuerdo incluyen, entre otros: