Conucos productivos deben ponerse en marcha plantea la Unión Campesina Nacional Ezequiel Zamora

21 de septiembre de 2025.- La Unión Campesina Nacional Ezequiel Zamora (UNCEZ) deberá cumplir con la importante tarea económica de mantener productivas la mayor cantidad de tierras en el país. En este contexto, el presidente de la república Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dijo que ha llegado el momento de retomar y desarrollar los conucos productivos en todas las escalas nacionales.



De la misma manera, el jefe de Estado enfatizó que esta organización también tiene la gran responsabilidad de poner productivas al 100% las 14 millones de hectáreas que se han entregado y regularizado para los campesinos de Venezuela, a través de la Ley de Tierras, promulgada por el Comandante Hugo Chávez, en diciembre del año 2001, así como debe seguir repartiendo tierra para impulsar la producción.



Asimismo, el mandatario nacional dijo que esta iniciativa pretende retomar las prácticas ancestrales que preservan la tierra, además de garantizar la diversificación de la producción. «El conuco siempre fue para la resistencia», manifestó a los presentes para reanudar los conceptos de la agricultura regenerativa y agroecológico para llevar al país en un nivel óptimo del «Plan PAE», Producir para Abastecer y Exportar.



«El conuco tiene un gran concepto agroecológico de la agricultura regenerativa, ahora es por escala, desde el conuco familiar, comunitario, a los conucos de gran escala que desarrollen de manera diversa la producción del alimento», aseguró.



En respuesta a las necesidades planteadas por los campesinos y campesinos, el presidente venezolano aprovechó la oportunidad para exhortar a la banca pública y privada a abrir las oportunidades para el sector, sin excusas.

