Premier de Israel afirma que nadie pasa hambre en Gaza; hay datos y testigos que lo contradicen

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que nadie está muriendo de hambre en la Franja de Gaza: "No hay una política de hambre en Gaza, y no hay hambre en Gaza. Permitimos que la ayuda humanitaria entre en Gaza durante toda la duración de la guerra; de lo contrario, no habría gazatíes".

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump expresó el lunes que no está de acuerdo con la afirmación de Netanyahu de que no hay hambre en Gaza, señalando las imágenes que emergen de personas demacradas: "Esos niños parecen muy hambrientos".

Después de la presión internacional, Israel anunció durante el fin de semana pausas humanitarias, lanzamientos aéreos y otras medidas destinadas a permitir la entrada de más ayuda en Gaza. Pero la gente allí dice que poco o nada ha cambiado en el terreno. La ONU lo ha descrito como un aumento de una semana en la ayuda, e Israel no ha dicho cuánto tiempo durarán las medidas más recientes.

"Esta ayuda, entregada de esta manera, es un insulto al pueblo palestino", dijo Hasan Al-Zalaan, quien estaba en el lugar de un lanzamiento aéreo mientras algunos peleaban por los suministros y latas aplastadas de garbanzos cubrían el suelo.

Israel afirma que Hamás es la razón por la que la ayuda no llega a los palestinos en Gaza y acusa a sus combatientes de desviar la ayuda para apoyar su gobierno en el territorio. La ONU niega que el saqueo de la ayuda sea sistemático y que disminuya o termine por completo cuando se permite que entre suficiente ayuda en Gaza.

Este es un vistazo de lo que se sabe hasta ahora:

Las muertes están aumentando

La Organización Mundial de la Salud dijo el domingo que se han registrado 63 muertes relacionadas con la desnutrición en Gaza este mes, incluidos 24 niños menores de 5 años, un aumento respecto a las 11 muertes totales en los seis meses anteriores del año.

El Ministerio de Salud de Gaza sitúa el número aún más alto, informando de 82 muertes este mes por causas relacionadas con la desnutrición: 24 niños y 58 adultos. El lunes informó que se reportaron 14 muertes en las últimas 24 horas. El ministerio, que opera bajo el gobierno de Hamás, está dirigido por profesionales médicos y es visto por la ONU como la fuente más confiable de datos sobre víctimas. Las agencias de la ONU también suelen confirmar cifras a través de otros socios en el terreno.

El Hospital Amigos del Paciente, el principal centro de emergencia para niños desnutridos en el norte de Gaza, dice que este mes vio por primera vez muertes por desnutrición en niños que no tenían condiciones preexistentes. Algunos adultos que murieron sufrían de enfermedades como diabetes o tenían dolencias cardíacas o renales agravadas por el hambre, según funcionarios médicos de Gaza.

La OMS también dice que la desnutrición aguda en el norte de Gaza se triplicó este mes, alcanzando a casi uno de cada cinco niños menores de 5 años, y se ha duplicado en el centro y sur de Gaza. La ONU dice que los únicos cuatro centros de tratamiento especializados en desnutrición de Gaza están "abrumados".

La principal autoridad internacional en crisis alimentarias, la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, ha advertido sobre la hambruna durante meses en Gaza, pero no ha declarado formalmente una, alegando la falta de datos ya que Israel restringe el acceso al territorio.

Los camiones de ayuda son asediados por personas hambrientas

Las medidas anunciadas por Israel el sábado por la noche incluyen pausas humanitarias diarias de 10 horas en la lucha en tres áreas densamente pobladas, para que los camiones de la ONU puedan distribuir alimentos más fácilmente.

Aun así, el portavoz del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Martin Penner, dijo que los 55 camiones de ayuda que ingresaron a Gaza el lunes a través de los cruces de Zikim y Kerem Shalom fueron saqueados por personas hambrientas antes de que llegaran a los almacenes del PMA.

Los expertos dicen que los lanzamientos aéreos, otra medida anunciada por Israel, son insuficientes para la inmensa necesidad en Gaza y peligrosos para las personas en el terreno. El ejército de Israel dice que se lanzaron 48 paquetes de alimentos el domingo y el lunes.

Los palestinos dicen que quieren un retorno completo al sistema de distribución de ayuda liderado por la ONU que estuvo en vigor durante toda la guerra, en lugar del mecanismo respaldado por Israel que comenzó en mayo. Testigos y trabajadores de salud dicen que las fuerzas israelíes han matado a cientos al abrir fuego contra palestinos que intentaban llegar a esos centros de distribución de alimentos o mientras se agolpaban alrededor de los camiones de ayuda que entraban. El ejército de Israel dice que ha realizado disparos de advertencia para dispersar amenazas.

La ONU y sus socios dicen que la mejor manera de llevar alimentos a Gaza es en camión, y han pedido repetidamente a Israel que afloje las restricciones a su entrada. Un camión transporta aproximadamente 19 toneladas de suministros.

El ejército de Israel dice que hasta el 21 de julio, 95.435 camiones de ayuda han ingresado a Gaza desde que comenzó la guerra. Eso es un promedio de 146 camiones por día, y muy por debajo de los 500 a 600 camiones por día que la ONU dice que se necesitan.

La tasa a veces ha sido tan baja como la mitad de eso durante varios meses seguidos. Nada entró durante dos meses y medio a partir de marzo porque Israel impuso un bloqueo completo a los alimentos, combustible y otros suministros que ingresan a Gaza.

Entregar ayuda es difícil y lento

La ONU dice que entregar la ayuda que se permite entrar en Gaza se ha vuelto cada vez más difícil.

Cuando la ayuda entra, se deja justo dentro de la frontera en Gaza, y la ONU debe obtener permiso militar israelí para enviar camiones a recogerla. Pero la ONU dice que el ejército ha negado o impedido poco más de la mitad de las solicitudes de movimiento para sus camiones en los últimos tres meses.

Si la ONU logra recoger la ayuda, multitudes hambrientas y grupos armados asedian los convoyes y los despojan de suministros. La policía civil dirigida por Hamás una vez proporcionó seguridad a lo largo de algunas rutas, pero eso se detuvo después de que Israel los impactara con ataques aéreos.