Denuncian detención de dirigente sindical en Bolívar y al esposo de presidenta del Colegio de Enfermería de esta región

Credito: EC

24-07-25.-Dirigentes sindicales denunciaron la detención de Fernando Serrano y Ángel Rivas en el estado Bolívar, que ocurrieron el mismo día de la liberación de los 252 venezolanos en El Salvador y de 10 estadounidenses que estaban encarcelados en cárceles del país.



«El 18 de julio de 2025, Fernando Serrano, histórico dirigente sindical de CVG-Venalum en Guayana, fue secuestrado por cuerpos policiales del estado Bolívar. Hasta ahora, sus familiares no han recibido información sobre su paradero ni su estado de salud», dijo en su cuenta de la red social X el secretario de profesionales y técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (FUTPV), Iván Freites.



En el mismo post destacó la trayectoria de Serrano en defensa de los derechos de la clase trabajadora de las empresas básicas de Guayana.



«Serrano ha sido una voz firme en defensa de los trabajadores, exigiendo salarios dignos, reactivación industrial y condiciones mínimas de vida para quienes han sido abandonados por el modelo criminal que ha destruido las empresas básicas», agregó Freites.



La presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, también denunció que al esposo de la presidente de este gremio en Bolívar, Maritza Moreno, lo detuvieron cuando agentes de seguridad llegaron a la vivienda de la sindicalista para apresarla. Como ella no estaba, apresaron a su cónyuge, Ángel Rivas.



«El régimen busca a Maritza Moreno, Pdte. del Colegio de Enfermería del Estado Bolívar por sus denuncias sobre las condiciones de los hospitales en Guayana. Allanaron su casa ayer #18Julio como no la encontraron se llevaron a su esposo, Ángel Rivas», aseguró Contreras.



Otras aprehensiones que han ocurrido durante la semana son la del secretario general del Partido Centro Democrático, Yandir Loggiodice, que también se registró en Bolívar donde se mantenía en resguardo. Además, la del consejero de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Simón Bolívar Obregón, así como la del coordinador del Comando Con Venezuela en el estado Lara, Manuel Ferreira.



La defensora de derechos humanos y presidenta del Instituto Casla, Tamara Suju, habló de al menos 15 detenciones en lo que va del mes de julio, que detalló en su cuenta de la red social X:

Esta nota ha sido leída aproximadamente 472 veces.

La fuente original de este documento es:

EC (https://efectococuyo.com/la-humanidad/detienen-a-dirigente-sindical-en-bolivar-y-al-esposo-de-presidenta-del-colegio-de-enfermeria-de-esta-region/)