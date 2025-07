(VIDEO) Andreína Baduel denuncia presencia de "patrullas y encapuchados" frente a su casa

17-07-25.-La activista venezolana Andreína Baduel -hija del exministro de Defensa y militar Raúl Baduel, fallecido en prisión en 2021 tras 12 años detenido- denunció este miércoles la presencia de «patrullas» y «encapuchados» a las afueras de su casa.«Sí, hay patrullas frente a mi casa. Sí, hay encapuchados. Sí, nos siguen y nos graban. Pero no tenemos miedo», aseguró la activista en su cuenta de X.Asimismo, consideró este hecho como una «persecución» para «silenciar» la voz de «los que no pueden hablar».«Nos vigilan porque tenemos el coraje de señalar la injusticia. A mí me criminalizan por ser la voz de más de 1.000 familias con presos políticos en Venezuela», agregó la también directora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).Baduel aseguró a la agencia EFE que la presencia de policías se mantiene desde el pasado 18 de junio, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), comunicó que otorgó medidas cautelares a favor de la activista, al considerar que se encuentran en «una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela».«Ser Baduel no es un delito», manifestó la activista, también hermana de Josnars Adolfo Baduel, detenido desde 2020 y acusado de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria, y considerado como preso político.De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 948 presos políticos, de los cuales 852 son hombres y 96 mujeres.El gobierno de Venezuela y el Ministerio Público (MP, Fiscalía) niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que, aseguran, cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.