España cita a diplomático israelí en protesta por asalto a Madleen (Flotilla de la Libertad)

La Cancillería española convoca al encargado de negocios de la embajada israelí en España para "protestar" por el ataque del régimen al barco de ayuda para Gaza.

El Ministerio de Exteriores español ha convocado este lunes al encargado de negocios de la legación israelí en España para "protestar por lo ocurrido" esta madrugada, cuando el ejército israelí atacó con drones el barco ‘Madleen’ de la Flotilla de la Libertad que intentaba alcanzar las costas de la Franja de Gaza y han detenido a todos los tripulantes, entre ellos el activista español, Sergio Toribio.

La protesta ha tenido lugar después de que el español pidiera en un vídeo, grabado antes de su secuestro, presionar al Gobierno de Madrid lograr su liberación "cuanto antes".

"Mi nombre es Sergio Toribio, de España. Si estás viendo este vídeo, hemos sido interceptados en el mar y he sido secuestrado por las fuerzas israelíes de ocupación o las de un país cómplice con el genocidio de palestinos por parte de Israel. Pido a todos mis camaradas, amigos y familiares que presionen al Gobierno de España para pedir mi liberación cuanto antes", ha señalado el activista en un vídeo, publicado por la Flotilla de la Libertad.

El ejército israelí interceptó la madrugada de este lunes el buque en aguas internacionales, impidiendo que continuara su viaje hacia Gaza con la intención de romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria en el enclave palestino, sumido en una grave crisis humanitaria a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel desde octubre de 2023. La Flotilla de la Libertad denunció el "secuestro" de toda la tripulación del barco, compuesta por 12 activistas de distintas nacionalidades.

La organizadora de la Flotilla de la Libertad, Huwaida Arraf, ha calificado la detención de los voluntarios internacionales de "arbitraria [e] ilegal", y exigido su pronta liberación. "Israel no tiene autoridad legal para detener a voluntarios internacionales a bordo del Madleen", ha asegurado la abogada palestino-estadounidense, matizando que éstos "no están sujetos a la jurisdicción israelí y no pueden ser penalizados por entregar ayuda o desafiar un bloqueo ilegal".

Sumar, Podemos e IU exigen al Gobierno liberar a activistas detenidos

Destacadas figuras políticas en España han exigido una respuesta contundente del Ejecutivo al régimen israelí por el asalto al barco.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, ha condenado el "secuestro del barco Madleen", y exigido "una respuesta clara y contundente de la Unión Europea" a esta "violación del derecho internacional" por parte de Israel.

Por su parte, Ernest Urtasun Doménech, el ministro español de Cultura y portavoz de Sumar, ha denunciado que la actuación de Israel es "piratería de Estado". Ha pedido además la liberación de los detenidos e implementar "un corredor real de ayuda humanitaria" a Gaza.

Israel asaltó Flotilla de la Libertad: Europa "no ha movido ni un dedo"

La eurodiputada española y miembro de Podemos, Irene Montero, ha denunciado que si la entidad "terrorista de Israel" asalta la embarcación de la Flotilla de la Libertad es porque se siente en "absoluta impunidad" y que ningún Gobierno europeo ha "movido un dedo".

Ante ello, ha reclamado al Gobierno y al resto de instituciones europeas que "actúen con urgencia" para garantizar la seguridad de la flotilla y la puesta en libertad de los activistas. "Basta ya de esta hipocresía [...] Basta de complicidad con los genocidas", ha lanzado a través de un vídeo publicado en las redes sociales.