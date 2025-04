Venezolanos sujetos a deportación en virtud a ley de tiempos de guerra tienen 12 horas para apelar

EEUU-DEPORTACIONES-VENEZOLANOS Credito: AP

25-04-25.-Migrantes sujetos a ser expulsados de Estados Unidos en virtud a la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros tienen alrededor de 12 horas para decidir si quieren impugnar su deportación, de acuerdo con documentos judiciales desclasificados el jueves. Según el gobierno, el plazo se apega a la decisión de la Corte Suprema que le otorga a este tipo de detenidos un tiempo "razonable" para presentar una apelación.



Abogados de las personas sujetas a deportación afirman que es muy poco tiempo.



“Este es un giro drástico en estos casos”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles que representa a los migrantes. "No están proporcionando ningún tipo de información sobre cómo deberían hacerlo, cuánto tiempo tendrían para hacerlo, y 12 horas claramente no son suficientes para que puedan ponerse en contacto con un abogado y decidir qué quieren hacer y cómo deberían hacerlo”.



Al amparo de la ley de tiempos de guerra del Siglo XVIII, el gobierno ha enviado a venezolanos acusados de pertenecer a la pandilla del Tren de Aragua hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador.



Un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés), señaló en documentos judiciales que los detenidos son considerados como sujetos a deportación si no informan que quieren impugnar su expulsión del país dentro de las primeras 12 horas después de recibir un formulario sobre sus derechos legales. Posteriormente, tienen 24 horas para presentar documentos ante el tribunal.

