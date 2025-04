EEUU notifica a venezolanos la cancelación de sus permisos y les da 7días para abandonar el país

Referencial Credito: Web

12-04-25.-El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó a enviar notificaciones, vía correo electrónico, a venezolanos beneficiarios de programas que les permitieron su ingreso legal a ese país para comunicarles que su «libertad condicional» culminó y que tienen un plazo de siete días para abandonar EEUU.



En una carta con fecha del 11 de abril, el DHS informó que está cancelando el permiso de entrada otorgado en virtud del Título 8 del Código de los Estados Unidos. No obstante, las autoridades no han especificado si la medida es solo para venezolanos que ingresaron con CBP One o si abarca a quienes ingresaron con parole humanitario y Estatus de Protección Temporal (TPS).



El documento subrayó que quienes no salgan «de inmediato» del país quedarán expuestos a medidas policiales, procesos de deportación, cancelación de beneficios como autorización de trabajo e incluso sanciones penales y civiles.



Una familia de venezolanos que llegó a EEUU en mayo del año pasado por medio del CBP One contó a TalCual la mañana de este viernes que recibieron un «correo con la notificación de abandonar el país», pero explicó que su hija adolescente no recibió la advertencia.



Los dos adultos tienen cita este 11 de abril, en horas de la tarde, con su abogado a ver qué les recomienda. Sin embargo, confesaron que se están preparando para salir y no quedar expuestos a ser tratados como «viles delincuentes».



De la misma manera, dijeron que estudian opciones para regresar a un país diferente a Venezuela y afirmaron que el conteo se inició este mismo viernes.



«No intente permanecer en Estados Unidos; el gobierno federal lo encontrará», advirtió la comunicación y también recomendó usar la app CBP Home para organizar la salida. Igualmente, explicó que si se abandona EEUU por vía terrestre, «debe informar su salida una vez fuera del país a través de la misma aplicación».



Estas decisiones de la administración de Donald Trump generan preocupaciones en comunidades migrantes y en organizaciones de defensoras de derechos humanos, quienes alertan sobre posibles afectaciones para personas que no han regularizado su situación o enfrentan riesgos si regresan a sus países de origen.

