Dos cortes federales bloquean la expulsión a El Salvador de migrantes venezolanos detenidos en EEUU

10-04-25.-Dos cortes federales en Estados Unidos (EEUU) emitieron este miércoles órdenes separadas que bloquean temporalmente la expulsión de migrantes venezolanos a una megacárcel en El Salvador.



Las decisiones complican el uso que el Gobierno Trump ha estado dando a una ley del siglo XVIII, conocida como ley de Enemigos Extranjeros, para sacar del país a los migrantes sin posibilidad de que apelen sus casos.



Las demandas, presentadas en Texas y en Nueva York por la organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), fueron presentadas en respuesta a una decisión del Supremo este lunes que dio vía libre al Gobierno para las expulsiones, haciendo la salvedad de que los migrantes tienen derecho al debido proceso y de ser notificados de que serán trasladados.



En una orden temporal, el juez Fernando Rodríguez respondió a una demanda presentada en representación de tres venezolanos retenidos en el centro de detención El Valle, al sur de Texas.



En el documento, el juez señala que es altamente probable que el Gobierno use la polémica ley de enemigos extranjeros, invocada por el presidente Donald Trump, para expulsar a los hombres.



El Gobierno ha estado usando esta norma para trasladar a migrantes detenidos en EEUU hacia una megacárcel en El Salvador, acusándolos de pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua.



Sin embargo, según un análisis publicado hoy por el portal Bloomberg, un 90 % de los más de 200 hombres que EEUU envió al país centroamericano no tienen un récord criminal.



En su decisión, el juez Rodríguez señala que una vez una persona es enviada a El Salvador existe una «probabilidad sustancial» de que no pueda ser retornada a EEUU, citando el caso de un salvadoreño residente en Maryland que fue trasladado a la prisión centroamericana a pesar de tener un estatus legal en Estados Unidos.



Por otro lado, el juez Alvin Hellerstein, en el estado de Nueva York, emitió una orden estipulando que los migrantes venezolanos en su jurisdicción tienen derecho a una audiencia para contestar su caso antes de que se decida si son o no trasladados fuera de EEUU.

