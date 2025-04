(VIDEO) PCV: “Relato de Maduro sobre situación de venezolanos en El Salvador es un fiel retrato de su gestión”

02-04-25.- «El relato que la administración de Nicolás Maduro hace sobre la situación de los migrantes venezolanos encarcelados en El Salvador es un fiel retrato de su gestión» afirmó el lunes Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), al evaluar las condiciones de más de 200 connacionales que se encuentran en el país centroamericano tras ser deportados de Estados Unidos.El PCV calificó de cínica la conducta de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al denunciar las violaciones contra los venezolanos que fueron arbitrariamente trasladados a un centro de máxima seguridad salvadoreño por órdenes de Donald Trump.Recientemente Maduro dijo que los migrantes venezolanos no tienen derecho a la defensa y que el gobierno de Nayib Bukele no había entregado la lista oficial de migrantes encarcelados.«Este relato sorprende a la opinión pública, a las fuerzas políticas y a miles y miles de venezolanos, porque es una descripción de la propia administración de Nicolás Maduro», insistió Andrade al enumerar las «sistemáticas violaciones al debido proceso» que enfrentan cientos de venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.«Maduro tiene en estos momentos a cientos de venezolanos y de venezolanas detenidos de manera arbitraria;no permite abogados de confianza; viola el derecho a la defensa. Hay detenidos que fueron arbitrariamente apresados en el contexto de las protestas poselectorales y fallecieron bajo custodia del Estado. Hay numerosos familiares que han denunciado tratos crueles contra hijos, padres, hermanos en cárceles venezolanas», explicó Andrade.«La descripción que hace la cúpula del PSUV sobre la situación de los migrantes venezolanos en cárceles salvadoreñas no dista mucho de la situación de trabajadores, estudiantes, activistas sindicales, dirigentes políticos», subrayó la dirigente del PCV.Sanciones son usadas para aplicar paquete neoliberalAl referirse a la reciente revocatoria de las licencias que permitían la exportación de crudo y gas venezolano, ordenada por Estados Unidos, el PCV afirmó que estas medidas no solo «alimentan la falsa retórica antiimperialista de la cúpula del PSUV» sino que además «son utilizadas para darle continuidad a la salvajada neoliberal que mantiene la administración de Nicolás Maduro contra la familia trabajadora venezolana».«El Gobierno ha informado recientemente que hay 16 trimestres de crecimiento económico consecutivo, justamente el tiempo que han permanecido congelados los salarios y las pensiones de los trabajadores activos y jubilados en la Administración Pública. Pero además estamos hablando de varios años de irrespeto a las convenciones colectivas; de derogación de facto de derechos históricos de la clase trabajadora venezolana», detalló Andrade.La integrante del Buró Político del PCV afirmó que «esta política antiobrera, antipopular y de corte neoliberal, ha sido impuesta por la administración de Maduro utilizando precisamente las sanciones del imperialismo como una excusa».El partido del Gallo Rojo advirtió que se avecina una agudización de la crisis económica en el país: «El bolívar se está depreciando; hay inflación no solamente en bolívares, sino también en dólares; se eleva el costo de los servicios públicos; tenemos un alto costo de los alimentos».«La respuesta de la cúpula gubernamental ha sido la misma receta que ya conocemos: medidas estructurales que favorecen al capital, como por ejemplo la suspensión de impuestos municipales para los empresarios de sectores primarios; y pañitos de agua tibia para la familia trabajadora», apuntó.