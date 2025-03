Provea exige a EEUU y a El Salvador cumplir con el debido proceso con migrantes deportados

22-03-25.-La ONG venezolana Provea exigió este viernes a las autoridades de Estados Unidos y El Salvador cumplir con el debido proceso con los migrantes deportados el pasado fin de semana hasta la nación centroamericana, bajo la acusación de ser presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua.A través de una publicación en X, la organización exhortó a revisar los procedimientos de deportación y expulsión, «asegurando que se evalúe cada caso con base en el derecho a solicitar asilo, se prorroguen los procedimientos especiales de permisos temporales que en sí mismos ya poseen una rigurosa evaluación a quienes se les han otorgado y otros mecanismos de protección internacional».Igualmente, pidió condiciones «dignas» en los centros de reclusión y acceso a «asistencia humanitaria», así como «protección especial» para grupos vulnerables, incluyendo menores de edad, mujeres, personas solicitantes de asilo y personas «de condiciones diferenciadas».«La población venezolana ha sido afectada por una grave crisis de derechos humanos que derivó en una extendida crisis humanitaria y migratoria», explicó.Provea señaló que la «deportación masiva e indiscriminada» de venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador, sin evaluar «adecuadamente sus circunstancias individuales, viola el principio de no devolución y las garantías procesales, y los expone a mayor vulnerabilidad, especialmente ante la grave situación de derechos humanos y política que enfrenta Venezuela».El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que los migrantes venezolanos deportados y encarcelados en El Salvador fueron sometidos a un proceso «muy riguroso» para verificar que formaran parte de la banda de crimen transnacional Tren de Aragua.«Me dijeron que pasaron por un proceso de revisión muy riguroso y que eso continuará en El Salvador», dijo Trump en declaraciones a periodistas desde el Despacho Oval.«Seguiremos con ese proceso (de revisión), sin duda. No queremos cometer ese tipo de error», añadió el mandatario.El Gobierno de Estados Unidos no ha hecho públicas las identidades de los migrantes, ni pruebas sobre su supuesta asociación con grupos criminales.El jueves, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció que la Administración de Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, está contactando a «los mejores bufetes en materia de migración» en EE.UU. para que representen al país caribeño y a «todos y cada uno de los migrantes» nacionales.Asimismo, aseguró, tras un encuentro de Maduro con familiares de los deportados hasta la nación centroamericana, que ya han «contratado a los mejores bufetes de abogados en El Salvador para que defiendan» y «logren la libertad» de las más de 200 personas deportadas el pasado fin de semana a ese país, donde denunció que están «secuestrados».