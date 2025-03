(VIDEO) PCV repudia criminalización de la migración venezolana en Estados Unidos

19-03-25..-El Partido Comunista de Venezuela (PCV) repudió «la política de criminalización de la migración venezolana» que ejecuta el gobierno de Estados Unidos.El sábado 15 de marzo, Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a 238 venezolanos de territorio estadounidense y encarcelarlos en un centro penitenciario de El Salvador.«Esta ley que procede de finales del siglo XIX ha sido aplicada en tiempos de guerra, cometiendo excesos y abusos criminales contra poblaciones migrantes en Estados Unidos y ahora la están aplicando contra trabajadores migrantes venezolanos», explicó Eusse.De acuerdo a Trump los deportados son integrantes de la banda criminal El Tren de Aragua. No obstante, no existe información pública de un proceso judicial con garantías que haya antecedido a estas deportaciones.Un juez federal ordenó paralizar los traslados de los migrantes venezolanos a cárceles salvadoreñas, pero su mandato no fue atendido. El presidente estadounidense asegura que el Tren de Aragua estaba «amenazando con realizar una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EE.UU.».«Nosotros denunciamos que esto hace parte de una política de chantaje de la Administración Trump contra Venezuela, que afecta directamente al pueblo trabajador venezolano; a aquellos hermanos de clase que se han visto en la necesidad de migrar a otras naciones para ganarse la vida», afirmó Eusse.El dirigente del PCV recordó que la crisis migratoria venezolana «se ha producido a partir de las políticas antiobreras y antipopulares que aplica Nicolás Maduro a través de un agresivo paquete neoliberal que viene destruyendo la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias».El PCV también rechazó el traslado de los venezolanos a «las terroríficas cárceles de El Salvador».«Nosotros llamamos a los trabajadores venezolanos, a los trabajadores latinoamericanos, a las organizaciones sindicales de los Estados Unidos, que tienen una posición clasista, sensibles frente a las injusticias, a que enfrentemos esta situación: hay que derrotar el plan de Donald Trump contra los pueblos, contra los trabajadores estadounidenses y contra los trabajadores migrantes de distintas naciones», declaró Eusse.