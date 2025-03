Expertas y expertos del Cicpc asesoran a mujeres víctimas de violencia

13 de marzo de 2025.-Con motivo de la reciente conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la jefa de la División de Investigación de los Delitos Contra la Mujer, Niño, Niña y Adolescente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), C/G Karla Karina Rodulfo Rangel, expresó que la instancia que dirige brinda asesoramiento a aquellas féminas que han sido víctimas de algún tipo de maltrato, como parte del compromiso del Gobierno Bolivariano de proteger a las mujeres, basado en la doctrina feminista del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, Informó Prensa Mpprijp, Maikel Reyes.

"Toda persona que se presente en la puerta de esa oficina debe ser asesorada y atendida. Los funcionarios están sensibilizados y capacitados de manera constante para atender a la víctima, porque esa persona llega con un problema y tenemos el compromiso y la responsabilidad de que se vaya con tranquilidad", aseveró la Comisaria General de la Policía Científica.

Agregó que, una vez que la víctima formule la denuncia, los integrantes de dicha oficina del órgano detectivesco inician el trabajo de investigación para identificar y ubicar al agresor, a fin de que reciba las medidas de seguridad que le hagan tomar conciencia de la acción punible que comete.

Asimismo, destacó que desde la dependencia que dirige se realizan líneas de investigación criminológica para obtener un diagnóstico que permita evitar que se cometan atropellos contra la población femenina venezolana.

Rodulfo puntualizó que se lleva a cabo un trabajo preventivo tanto con la mujer agredida como con el hombre que cometió la embestida contra su víctima, puesto que es esencial evitar que continúen este tipo de delitos.

De igual modo, resaltó que, gracias a la política de resguardo de las mujeres que se adelanta desde la Revolución Bolivariana mediante la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se han logrado avances en el combate contra este problema.

En este sentido, explicó que en el artículo 53 de la citada normativa legal se establecen 25 tipos penales a través de los cuales se impone la sanción a quien atenta física, psicológica o emocionalmente contra una mujer, una vez comprobada la acción punible mediante previa investigación policial.

"Ya las mujeres sabemos que no nos pueden maltratar, que no nos pueden gritar, que no nos pueden revisar el teléfono, que no podemos recibir mensajes amenazantes, porque constituye un delito de amenaza y un delito de violencia informática. Nadie nos puede acosar, y todo lo que no tenga consentimiento es definitivamente un delito de violencia contra la mujer", puntualizó la Comisaría General.

Asimismo, resaltó que el Cicpc cuenta con 9 delegaciones municipales en el Área Metropolitana de Caracas para recibir denuncias sobre agresiones contra la mujer.

Finalmente, la jefa de la División de Investigación de los Delitos Contra la Mujer y la Familia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), C/G Karla Karina Rodulfo Rangel, exhortó a la población femenina venezolana a denunciar cualquier tipo de maltrato que se cometa en su contra, dado que la Policía Científica está dispuesta a brindar la ayuda necesaria ante situaciones de esta índole.