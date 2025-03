Ecuador advierte que no recibirá a deportados extranjeros tras el cese de vuelos de EEUU a Venezuela

Referencial Credito: Web

10-03-25.-El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este domingo que el país «no recibirá a migrantes deportados de otras nacionalidades» tras la decisión de Venezuela de no acoger a sus propios nacionales deportados desde Estados Unidos, medida que, dijo, «tiene impacto en toda la región».



«Maduro ha dicho públicamente que los vuelos para recibir a sus migrantes deportados se han visto ‘afectados’. A puerta cerrada han advertido a los Estados Unidos que, tras la revocación de la licencia de operación para Chevron, tomarían esta medida como represalia», indicó Noboa en su cuenta de la red social X.



El viernes el diario The Wall Street Journal señaló que el Ejecutivo de Venezuela advirtió en privado al Gobierno de Donald Trump que no acogerá a sus ciudadanos deportados después de que Estados Unidos haya puesto fin a la licencia de la petrolera Chevron para operar en el país caribeño.



El diario, que cita fuentes conocedoras del asunto, señaló que se está desgastando el acuerdo de repatriación de venezolanos posterior a la reunión de enero del enviado de Trump, Richard Grenell, con el líder chavista Nicolás Maduro, no reconocido como presidente por EE.UU., y el asunto de Chevron ha tensado la cuerda.



Al día siguiente de la publicación del diario, Maduro señaló que esa decisión tomada por la Administración de Trump «afectó los viajes» que Venezuela tenía programados con aviones de la estatal Conviasa para traer a los migrantes.



«Ahora tenemos un problemita ahí, porque con eso que ellos hicieron han dañado las comunicaciones que habíamos abierto, y a mí me interesaban las comunicaciones que habíamos abierto, porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos injustamente solo por ser migrantes», dijo Maduro en un acto por el Día Internacional de la Mujer transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).



Para Noboa, cuya administración fue uno de los primeros países de la comunidad internacional en considerar al líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia como triunfador de las elecciones y, seguidamente, como «presidente electo» de Venezuela, que un Gobierno «rechace a su propia gente» es «de miserables y de una falta absoluta de empatía».



«Así actúan los regímenes autoritarios y extremistas, sin importarles el destino de quienes huyen de la crisis que ellos mismos causaron», agregó.



El mandatario dijo que «los aliados de Maduro en Ecuador guardarán silencio y tratarán de minimizar el tema con un ‘allá ellos’, pero no. Esto tiene impacto sobre toda la región», en referencia a la Revolución Ciudadana, el partido aliado del chavismo liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), contra cuya candidata, Luisa González, se enfrentará en una segunda vuelta electoral el próximo 13 de abril.



Noboa dijo que los ecuatorianos deportados «contarán con el respaldo del Estado en cada paso». «Porque aquí no abandonamos a nuestra gente», concluyó.

