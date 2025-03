A 10 diez años de la desaparición forzada del dirigente social Alcedo Mora, familiares exigen conocer qué pasó

01-03-25.-Alcedo Mora trabajaba en la gobernación del estado Mérida desde el 2013, dirigente popular y militante del PRV-Ruptura, denunció actos de corrupción ligados al contrabando de gasolina, en estas denuncias nombraba a funcionarios de PDVSA y la gobernación del estado. Hace diez años salió de su casa y no regresó, sus familiares denunciaron la desaparición sin ninguna respuesta de los entes del Estado.



El mismo día de su desaparición Alcedo Mora había enviado el siguiente mensaje de texto a un amigo: “Camaradas, alerta, tengo requisitorio de orden de captura por el Sebin”. Por este mensaje y otras razones se presume que existe una responsabilidad de este organismo de seguridad en su desaparición.



“Al cumplirse 10 años de la desaparición forzada del compañero Alcedo Mora líder del PRV/Ruptura nosotros familiares, amigos y compañeros de lucha hacemos un comunicado a la opinión pública venezolana e internacional para que nuestro familiar y compañero de lucha no se pierda en el olvido ante el silencio gubernamental que sucede en Venezuela”, declaran, tal como se expresa, en un comunicado hecho público este 27 de febrero.



“Como lo hemos dicho Alcedo Mora desaparecido forzado fue desaparecido forzado por el Sebin ya que el mismo nos había informado por varias vías que era solicitado por unas denuncias muy fuertes en PDVSA occidente… Recordemos que el Fiscal General Tarek William Saab, siendo Defensor nacional del Pueblo recibió a los familiares y se comprometió a investigar, no ha hecho un esfuerzo serio en profundizar dicha investigar y sancionar los responsables de los 3 desaparecidos forzado y públicamente afirmó en un programa de tv que eran desaparecido forzado que son Alcedo Mora y los hermanos Vergel” [sic], enfatizan sus familiares y amigos.



En junio de 2016 los hijos de Alcedo Mora, ante el retardo de los organismos competentes deciden presentar el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), la cínica respuesta de los organismos del Estado venezolano fue criticar la acción por “saltarse los canales regulares”.



Cuando se cumplían 110 días de su desaparición, La Izquierda Diario le realizó un extenso reportaje a su hermano mayor Ramón Mora, y coordinador de la campaña por su inmediata aparición con vida. En esa entrevista su hermano nos decía:



Alcedo es un conocido dirigente social y comunitario, militante revolucionario de larga trayectoria, con un largo trabajo al servicio de las comunidades de todos los estados occidentales especialmente en Mérida, Táchira y Trujillo, vocero de los Colectivos revolucionarios del Estado Mérida y dirigente cultural. Trabaja adjunto a la Secretaría de Gobierno de Mérida en apoyo a las comunidades; persona con un pensamiento crítico, pero con una lealtad irreductible al proyecto emancipador y revolucionario de nuestro pueblo y nuestro continente.



Desde La Izquierda Diario que impulsa Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) no solo preguntamos ¿Dónde está Alcedo Mora?, también exigimos su ¡aparición con vida ya! El mismo grito de rabia e indignación lo levantamos por los hermanos Esnéider y Eliécer Vergel.