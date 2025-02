(VIDEO) PCV: Maduro aplica una política de tenaza contra el pueblo venezolano

26-02-25.-La administración de Nicolás Maduro aplica una política de tenaza basada en el empobrecimiento y la represión contra la población, denunció el lunes el Partido Comunista de Venezuela (PCV) a través de una rueda de prensa.Carlos Ojeda Falcón, miembro del Buró Político del Comité Central del PCV, explicó que los dos extremos de esta tenaza son, por un lado, «una política económica que busca abrirle las puertas al capital mientras va destruyendo sistemáticamente la fuerza de trabajo nacional» y, por el otro, «una política de represión, de mayor control y de mayor persecución».El dirigente afirmó que esta política se ha agudizado a partir de las elecciones del pasado 28 de julio de 2024, ya que «hasta la fecha no ha sido posible que el órgano con competencia en lo electoral, con base a las disposiciones constitucionales y legales, demuestre a los venezolanos cuál fue el resultado».Al explicar las consecuencias de esta política de tenaza contra el pueblo venezolano, Ojeda Falcón se refirió a la ola de migración masiva de venezolanos y a las detenciones arbitrarias masivas, ejecutadas tras las elecciones presidenciales.«Es noticia la situación de nuestros migrantes, que desde hace 10 años están pateando el continente, buscando mejores condiciones de vida», dijo.Ojeda Falcón recordó que esta búsqueda de condiciones para vender la fuerza de trabajo con una mejor retribución, somete a los connacionales a situaciones de riesgo.La crisis económica y política en Venezuela «los empuja hacia al precipicio de la migración, donde no tienen seguridad social; donde no tienen seguridad jurídica; donde no tienen seguridad política; donde no tienen posibilidad de recurrir a la reivindicación de derechos porque son vistos como ilegales», afirmó.«Mientras no sea recompuesto el salario y la política económica no tenga en su centro al ser humano, y a los trabajadores de manera especial, no podrá cerrarse la brecha de la migración», agregó.Saña y crueldad contra los presosOjeda Falcón denunció que la gestión de Maduro «ha profundizado su política de represión contra los sectores populares con ensañamiento y sevicia», específicamente el caso de las personas detenidas arbitrariamente durante las protestas que siguieron a las elecciones.«Ejecutan una conducta que violenta completamente las garantías constitucionales y los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad», declaró el dirigente al citar el caso del joven Yorman David León, quien falleció recientemente tras ser excarcelado de Tocorón.«Salió de la cárcel a morirse, como ocurría en los tiempos de Juan Vicente Gómez, cuando a la gente que era recluida en el mal llamado Castillo Libertador de Puerto Cabello, le suministraban vidrio molido en la comida y cuando salían de allí, ya tuberculosos, morían», recordó.Ojeda Falcón advirtió que «lamentablemente, tras un siglo, pareciera que Venezuela está retornando a escenarios que pensábamos habíamos podido superar».