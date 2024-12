CNP exige liberación de los nueve trabajadores de la prensa todavía detenidos

28-12-24.-Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), exigió la liberación de nueve periodistas y trabajadores de la prensa todavía detenidos bajo las órdenes del Gobierno de Nicolás Maduro.Carlos Julio Rojas, Biagio Pilieri, Roland Carreño y Víctor Ugas, son los nombres de los periodistas aún privados de libertad, mientras que Fernando Chuecos, Gabriel González, Luis López y Ramón Centeno, son los trabajadores de la prensa todavía detenidos.Asimismo, Cárdenas este viernes 27 de diciembre, detalló que en la última semana fueron excarcelados seis trabajadores, sin embargo, no les otorgaron libertad plena, salieron de prisión bajo medidas cautelares.“Todas estas detenciones han sido al margen de la ley porque estas personas no han incurrido en ninguna falta o delito, por lo que las causas contra ellos violan todas las disposiciones presentes en el marco jurídico venezolano, que tienen que ver con los derechos humanos”, condenó el secretario.Destacó que aquellos trabajadores que siguen privados de libertad, se encuentran recluidos en el Helicoide, mientras que los recientemente excarcelados no pueden ofrecer declaraciones en público y tienen prohibido publicar imágenes.Carlos Julio es uno de los detenidos, desde hace ocho meses, por los presuntos delitos de instigación al odio e intento de magnicidio y, de acuerdo con Francis Fernández, su esposa, no existen pruebas que lo responsabilicen de dichos cargos.Fernández indicó que, como al resto de los presos políticos, no le permiten defensa privada, sino un abogado público con el que tuvo contacto hace poco más de seis meses y desde entonces no tiene información del proceso ni el estatus del caso.Adicionalmente, la condición en la que se encuentra, no va apegada a los Derechos Humanos, en el lugar donde está recluido Rojas, convive con 15 personas, lo cual reduce el espacio para hacer cualquier actividad física, generándole dolores de espalda, ansiedad, dolores en las rodillas, al no contar con la posibilidad de ejercitar su cuerpo, con actividades simples como caminar.“No salen con regularidad, cuando los sacan, es menos de una hora, lo que complica la salud de cada uno de ellos, generando complicaciones físicas y mentales. Sin saber cuándo podrán salir libres para volver a reunirse con sus familias”, lamentó Fernández.La Fiscalía General de la República se refirió a 956 excarcelaciones hasta el 23 de diciembre, el número de presos políticos que documenta la organización Foro Penal se mantiene alto, superando los 1.800 en la última semana, de acuerdo con su más reciente balance.