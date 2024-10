La SIP alerta que en Venezuela aumentaron los ataques a periodistas en contexto electoral

Referencial Credito: Web

19-10-24.-La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que en Venezuela aumentaron los ataques a periodistas en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio, según el más reciente informe de la organización, pendiente de aprobación en su 80 Asamblea Anual, que celebra estos días en Argentina.



“Los casos de periodistas agredidos son incontables. Durante el período electoral, se incrementaron los ataques perpetrados por las fuerzas policiales y grupos parapoliciales, instrumentos para mantener un bozal sobre las voces críticas ante los reclamos de fraude y falta de transparencia”, dice el escrito.



Asimismo, la organización dice que el Gobierno “continúa opacando los pocos vestigios que quedan de las libertades de prensa y expresión”, lo que ha convertido el periodismo en “una profesión de alto riesgo” en el país, luego de que las autoridades detuviesen a una docena de trabajadores de la prensa en los meses anteriores y posteriores a los comicios.



“La persecución, el asedio y la judicialización de periodistas han sido constantes en reportes y denuncias hechas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)”, subraya el informe.



La SIP resaltó que en Venezuela “casi no hay medios impresos independientes”, luego del cierre de decenas de periódicos en la última década, mientras las estaciones de radio y televisión “están silenciadas, bajo el instrumento represivo de Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones)”.



“El periodismo independiente está presente en internet, pero sujeto a una estricta política de bloqueo oficial que el régimen implementa a través de las compañías telefónicas y proveedores del servicio. El bloqueo también se extiende a las redes sociales”, prosigue el escrito.



Al respecto, el texto recordó que -además de que en agosto se mantuvo el bloqueo, ordenado por el Ejecutivo, a varios medios digitales- el presidente Nicolás Maduro pidió a los ciudadanos desinstalar la aplicación WhatsApp.



Asimismo, bloqueó el acceso libre en Venezuela a la red X, cuyo uso continúa de manera regular con VPN (Virtual Private Network, por sus siglas en inglés), que permite cambiar la IP de los equipos y simular así que el usuario se encuentra en otro país donde la plataforma no está bloqueada.



Además, la SIP mencionó los casos de periodistas que “fueron deportados” o no admitidos en el país en su intento por cubrir las elecciones, cuyo resultado es señalado de fraudulento por la mayor coalición opositora -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- y no reconocido por numerosos países.



La PUD aseguró que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó la Presidencia por amplio margen, tras lo cual se desataron protestas en todas las regiones del país y las autoridades llevaron a cabo una oleada de detenciones que se saldó con 2.400 arrestos, según el Ejecutivo.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 520 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)