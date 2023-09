Colombia: Rescatan a 19 migrantes venezolanos en aguas de la isla San Andrés

Rescate de 19 migrantes venezolanos en aguas de la isla de San Andrés Credito: Guarda Costas Colombia

03-08-23.-Unidades de Guardacostas de la Armada de Colombia, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, rescataron en el mar a 19 migrantes venezolanos, quienes se encontraban a unos 21 kilómetros al sur de San Andrés Isla, momentos en que pretendían llegar a Centroamérica.



Entre las personas rescatadas se encuentran seis niños y una mujer en avanzado estado de embarazo. Con las capacidades del Sistema Integrado de Tráfico y Transporte Marítimo, la motonave de matrícula colombiana “Man of War” , fue detectada movilizándose sospechosamente al sur de la isla.



De manera inmediata una Unidad de Reacción Rápida - URR de la Estación de Guardacostas de San Andrés fue desplegada en el área con el fin de verificar la situación.



Al realizar la interdicción en el mar se detectó que la embarcación no tenía autorizaciones y ponía en riesgo la vida de estas personas, no contaba con las condiciones mínimas de seguridad para hacerse a la mar e incumplía la normatividad marítima vigente; razón por la cual, fue conducida por los tripulantes de la Institución Naval al muelle principal de Guardacostas de San Andrés.



En puerto seguro, se verificó la condición médica salvaguardando la vida de los 13 adultos, entre ellos una mujer embarazada, y seis menores de edad, todos de nacionalidad venezolana, los cuales fueron puestos a disposición de Migración Colombia, mientras que los menores fueron puestos a disposición de la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia.