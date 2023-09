Denuncian que funcionarios policiales detuvieron “arbitrariamente” a un estudiante de la UCV

03-09-23.-La noche del viernes 1ro de septiembre, la organización no gubernamental Provea hizo público un comunicado denunciando la detención de John Álvarez, un estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV).Según la ONG, esta denuncia proviene de los familiares de Álvarez, quien también es miembro de la Comisión de Usuarios del comedor universitario de la casa de estudios.De acuerdo con los informes, a Álvarez lo detuvieron de forma “arbitraria” por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en las adyacencias del centro de Caracas. Su desaparición comenzó el miércoles, 30 de agosto, y el jueves 31 sus familiares finalmente pudieron ubicarlo en la sede de la PNB en Los Chaguaramos.Lo que ha generado mayor preocupación es que John Álvarez fue presentado ante el Tribunal nº 13 de Terrorismo. Hasta el momento, se desconocen las razones de su procesamiento bajo esta categoría legal, ya que no existen antecedentes de actividades relacionadas con el terrorismo por parte del estudiante.Varias organizaciones de derechos humanos se manifestaron tras la detención del joven universitario y pidieron su liberación.El Observatorio Nacional de Derechos Humanos se unió a las voces de rechazo a esta detención. En un fragmento del comunicado se expresó: “el 30 de agosto, efectivos de la PNB detuvieron arbitrariamente a John Álvarez, estudiante de Antropología de la UCV, y en estos momentos, fue trasladado al Palacio de Justicia para ser presentado ante el tribunal de terrorismo. ¡Exigimos su libertad!”.En las redes sociales del estudiante se encuentra un registro previo de un incidente de abuso policial ocurrido el 17 de julio de 2020.“Luego de 4 horas de revisión de mi casa y mi celular en búsqueda de un arma y un chaleco antibalas, se retiraron del lugar, cabe destacar que no tenían orden de allanamiento y que su único argumento fue ‘o abres o tumbamos la puerta”, relató el joven en X.La detención de John Álvarez y su procesamiento por terrorismo ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y la comunidad estudiantil, quienes exigen respuestas claras y la liberación del estudiante.Por su parte, representantes de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) junto con la Asociación de Profesores de esta casa de estudios exigieron la liberación inmediata del estudiante Jhon Álvarez, de la Escuela de Antropología.En este sentido, la FCU-UCV expresó en su cuenta X (Twitter) su preocupación ante la detención del estudiante. “Desde la FCU, exigimos a las autoridades del Estado el respeto al debido proceso y a sus derechos”, indicó.*Con información de Radio Fe y Alegría y RSS