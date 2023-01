Desalojan inmigrantes venezolanos de un hotel en Nueva York

Grupo de inmigrantes venezolanos fue desalojado de un hotel ubicado en Manhattan Credito: MSN

31-01-23.-Un grupo de inmigrantes venezolanos fue desalojado de un hotel ubicado en Manhattan (Nueva York) que les servía de refugio tras ser enviados a la ciudad en autobuses por el gobernador de Texas, Greg Abbott.



Los venezolanos iniciaron una protesta pacífica en rechazo a la medida. Muchos de ellos manifestaron las pésimas condiciones que deben afrontar si se quedan en los refugios.



“Allí no hay calefacción y está haciendo frío, los colchones se hunden, las camas están muy pegadas y no sabes a quién tienes al lado; no hay dónde guardar las pertenencias y tienes que cruzar la calle para bañarte y hacer fila”, denunciaron a la agencia EFE.



Reportes de medios locales indican que en los últimos meses han llegado a la llamada Gran Manzana más de 42 mil personas. Esta situación ha ocasionado el colapso de los albergues de la ciudad.



La Alcaldía de Nueva York envió este lunes 30 de enero varios autobuses para recoge a los inmigrantes venezolanos y llevarlos a su nuevo destino en el terminal para cruceros en Brooklyn, sitio convertido en un refugio temporal para hombres solteros.



Entre tanto, el hotel Watson será desalojado y usado para albergar a familias con niños.

