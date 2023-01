Amnistía Internacional exigió a la Asamblea Nacional "detener" ley que fiscaliza y regula las ONG's

27-01-23.-La organización Amnistía Internacional envió el miércoles 25 una carta al presidente de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020 (AN 2020), Jorge Rodríguez, (PSUV) en la que manifestó su preocupación por la aprobación en primera discusión del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines.En ese sentido, le exigió a poner fin inmediatamente al proyecto de ley y detener los esfuerzos orientados al ataque y censura de las organizaciones de la sociedad civil que laboran para proteger los derechos humanos de los venezolanos.A juicio de Amnistía Internacional, con ese proyecto la administración de Nicolás Maduro lo que quiere es “controlar, limitar y posiblemente perseguir penalmente a las ONG” que operan en Venezuela.De igual forma AI, denunció que con ese articulado no solo se buscará criminalizar a las ONG, sino también a otras organizaciones humanitarias y a otros miembros de la sociedad civil.Señaló que también es un «vergonzoso esfuerzo» por parte de la administración de Nicolás Maduro de querer limitar el trabajo de las organizaciones en pro de los derechos humanos, incluida la asistencia a las víctimas de estas vejaciones y personas necesitadas, ya que reciben ayuda y apoyo de las ONG para sobrellevar su situación.Amnistía Internacional recordó que las ONG y otros organismos cumplen una labor importante para aliviar la calidad de vida de los ciudadanos, “pero más aún en Venezuela, donde más de 7.1 millones de personas han huido de violaciones masivas de derechos humanos y millones necesitan asistencia humanitaria a diario”.La mayoría oficialista en la Asamblea Nacional (AN) del 2020 aprobó, en primera discusión, el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines.En la sesión del 24 de enero, Diosdado Cabello, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hizo la presentación del proyecto que había anunciado días atrás en su espacio de VTV Con el mazo dando. Aseveró que la iniciativa es una respuesta a una «situación irregular» que ha ocurrido en el país, «casualmente con mayor fuerza» con la llegada al poder del gobernante Nicolás Maduro.Varias ONG como Provea, Control Ciudadano y Ley de Acceso a la Justicia se pronunciaron, al igual que la Asamblea Nacional electa en 2015 y el parlamentario Juan Guaidó reprocharon esta acción liderada por Cabello, quien una semana antes del 24 de enero anunció que presentaría el proyecto por considerar que esas organizaciones reciben dinero para “conspirar” contra el país.