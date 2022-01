Hay dos PNB entre los detenidos en La Victoria como presuntos guerrilleros

La Victoria, Apure Credito: RFA

Los 6 supuestos guerrilleros detenidos en La Victoria, entre ellos 2 PNB Credito: RFA

14-01-22.-Una minuta de la ZODI 31 del estado Apure reporta que este jueves 13 de enero fueron detenidas 6 personas en la población de La Victoria, parroquia Rafael Urdaneta, del municipio Páez, Apure.



Entre los detenidos, reseñados como presuntos guerrilleros integrantes del Décimo Frente «Martín Villa» de las ex FARC, según la propia información oficial, se encuentran dos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana.



Los funcionarios fueron identificados como el Oficial José Ezequiel Acosta Porras, alias «Saqueo». Supuesto colaborador del F-10 Martín Villa. Se dice que realizó un curso de milicia con en el referido frente en febrero del año pasado, con una duración de 20 días y participación de 100 guerrilleros en el sector de Arenales.



Igualmente, el Oficial de la PNB Carlos Rafael Gallardo Rondón, también presunto colaborador del F-10 Martín Villa. Ambos estaban adscritos a la comisaría policial de La Victoria, de acuerdo al boletín oficial.



El procedimiento fue practicado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, en el hotel Flamenco de la localidad en donde se hospedaban supuestamente los presuntos subversivos.



Dos mujeres también fueron detenidas en el operativo, supuestamente integrantes de la agrupación subversiva. Fueron identificadas como Iraima Andreina Acosta Moncada, alias «Guadalupe», (guerrillera activa y perteneciente al Frente -10 Martín Villa), se lee en la minuta.



Daisy Alexandra Camacho Uribe, alias «Milagros», (Guerrillera activa perteneciente al F-10 Martín Villa, actualmente estaba cumpliendo funciones de miliciana en La Victoria).



Los otros dos hombres fueron reconocidos como Wilmer Alberto García Moncada, alias «Jota», (miliciano perteneciente al F-10 Martín Villa y laboraba en La Victoria).



Y José Luis Rodríguez Barrera, taxista de profesión, alias «José Luis», (colaborador del F-10 Martín Villa y movilizaba a alias Willians, mando medio del referido frente guerrillero).



Vale acotar que en jerga militar la palabra miliciano es utilizada para referirse a una persona que se hace pasar como supuesto guerrillero. No se tiene información a cuál dependencia fueron llevados y cuáles delitos les serían imputados.



Pese a lo acotado en el reporte oficial no se conoce un pronunciamiento de la superioridad de la Policía Nacional Bolivariana en torno a la detención de estos dos funcionarios.



Tampoco se sabe por qué se mantenían activos en el puesto policial de La Victoria a pesar de que ya se manejaba la información de su supuesta participación con este frente.



Igualmente resulta llamativo que las 6 personas fuesen ubicadas en un hotel de la población cuando se encontraban descansando.



Se desconoce, por otro lado, si los efectivos policiales se encontraban junto a las otras 4 personas o si fueron retenidos en su puesto de trabajo ya que aparecen uniformados en las fotografías.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 422 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/hay-dos-pnb-entre-los-detenidos-en-la-victoria-como-presuntos-guerrilleros/)