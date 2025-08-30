Marco Rubio niega visado a Mahmud Abbas para cita de la ONU en septiembre

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, decidió imponer, denegar y revocar los visados de entrada a varios miembros de la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina, incluido el presidente Mahmud Abbas, antes de la sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas a realizarse en Nueva York el próximo mes de septiembre.

Estas restricciones implican que Abbas probablemente no podrá viajar a Nueva York para pronunciar su discurso anual, como suele hacerlo. Esta medida forma parte de una serie de sanciones estadounidenses cada vez más severas impuestas en julio pasado a funcionarios palestinos, en un momento en el que otras potencias occidentales buscan reconocer al Estado palestino.

Según un comunicado del Departamento de Estado de EE. UU., estas restricciones no incluyen la misión de la Autoridad Palestina ante las Naciones Unidas, y el departamento no proporcionó más detalles.

En contraste, la presidencia palestina expresó su profundo pesar y asombro por la decisión estadounidense, al enfatizar que contraviene el derecho internacional y el Acuerdo de la Sede, además de considerar que el Estado de Palestina es miembro observador de las Naciones Unidas.

En ese sentido, se instó a la administración del Gobierno norteamericano a reconsiderar y revocar su decisión, como parte del compromiso con el derecho internacional, las resoluciones de legitimidad internacional y todas sus obligaciones para lograr la paz.

Por su parte, el equipo del Ministerio de Asuntos Exteriores palestino expresó su "extremo asombro" por la decisión estadounidense, considerándola una "flagrante violación del Acuerdo de la Sede de la ONU de 1947", que garantiza la libertad de entrada a los jefes de delegaciones y miembros de los Estados para participar en las reuniones de la ONU.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino exhortaron al secretario general de la ONU, António Guterres, al Consejo de Seguridad de la ONU y a todos los Estados miembros a asumir sus responsabilidades, intervenir urgentemente para detener la implementación de esta decisión y trabajar para encontrar soluciones diplomáticas y legales que garanticen la participación de la delegación palestina en las próximas reuniones de la ONU.